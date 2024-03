Ronda musical escolar - Foto: Divulgação

Ronda musical escolarFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2024 09:40

Itaboraí - Alunos da Escola Municipal Therezinha de Jesus Pereira da Silva, em Ampliação, tiveram um dia especial com conscientização e conhecimento musical, nesta segunda-feira (18). As atividades foram promovidas pelo projeto Ronda Musical, do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE), da Guarda Municipal de Itaboraí, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG).

Dividida em dois turnos, manhã e tarde, a atividade contou com atividades lúdicas de conhecimento musical e conscientização sobre a importância do trabalho dos guardas municipais em Itaboraí. Durante a ação, a Banda Municipal Visconde de Itaborahy apresentou os instrumentos utilizados, como clarinete, flauta, saxofone, trombone e outros, e tocou um repertório destinado ao público infantil, como Fazendinha, do Mundo Bita, e Baby Shark.

O coordenador do GERE, o guarda municipal Luiz Carlos, afirmou que o projeto Ronda Musical leva música como forma de conscientização para os alunos da rede municipal de ensino.

"O nosso intuito com o projeto Ronda Musical é levar a música como forma de conhecimento e proporcionar um dia de aprendizado para os alunos da rede municipal de ensino. Apresentamos a importância do trabalho dos guardas municipais e levamos a Banda da Guarda para promover um dia ainda mais especial com músicas e ensinamentos", afirmou Luiz Carlos.

Além do Ronda Musical, o GERE possui outros projetos que visam contribuir com o aprendizado e desenvolvimento da população jovem, como o Teatro de Fantoches, Condutores do Futuro, e ainda ações educativas sobre bullying e conceitos de cidadania.