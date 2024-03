Revitalização das escolas de Itaboraí - Foto: Divulgação

Revitalização das escolas de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 06/03/2024 09:14

Itaboraí - Dia de mais conquistas para estudantes e profissionais da rede municipal de ensino. A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizou a entrega da revitalização de duas unidades escolares, nesta terça-feira (05), foram elas: a Escola Municipal Antônio Santos da Silva, em Venda das Pedras, e a Escola Municipal Auto Rodrigues de Freitas, em Manilha. As solenidades contaram com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues.

A Escola Municipal Antônio Santos da Silva, em Venda das Pedras, foi totalmente revitalizada, o que garantiu a ampliação e adaptação de diversos espaços como cozinha, área e cobertura da Educação Infantil, quadra, e muito mais. A unidade atende alunos da Educação Infantil ao ensino fundamental (I e II). Em 2022, a Prefeitura de Itaboraí adquiriu o prédio onde funcionava um antigo colégio particular, com o objetivo de ampliar a oferta para estudantes que moram nos bairros de Quissamã, Beira Rio, Venda das Pedras, Reta, Colônia e Iguá.

Recepcionado pelos alunos, o prefeito Marcelo Delaroli, acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli, destacou o compromisso com o avanço da Educação do município.

"Desde que iniciamos nosso governo, falamos que a Educação era a nossa prioridade, porque acreditamos que é a base de tudo. E lembrando do início, nos vem aquela imagem lá de trás de quando a gente assumiu, com os ônibus quebrados, escolas sucateadas e, hoje, a gente poder entregar escolas como essas, revitalizadas, dar uniforme novo, kit escolar. Não é só a realização de um sonho, mas sim um sentimento de dever sendo cumprido. Estamos transformando não só a Educação, mas cada cantinho da nossa cidade e o que a gente prometeu desde o primeiro dia é trabalhar e, assim, a gente tem feito. E não vamos parar", enfatizou Marcelo Delaroli.

A Escola Municipal Auto Rodrigues de Freitas, em Manilha, também passou por uma revitalização para garantir ampliação e adequação de diversos espaços, como refeitório, novas salas, quadra e salas administrativas. A unidade atende alunos do ensino fundamental (I e II). O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, ressaltou a importância de proporcionar um ambiente adequado para oferecer mais qualidade no ensino.

"É sempre uma emoção muito grande entregar uma escola adequada para os nossos estudantes, professores e funcionários. O nosso objetivo é oferecer um horizonte para que as nossas crianças e adolescentes possam ter perspectivas de vida e isso passa por uma educação de qualidade", afirmou o secretário.

Novidades

Com o eixo temático “Itaboraí: Cultura, Arte e Ciência por toda parte”, o ano letivo de 2024 começou com muitas novidades para estudantes e professores da rede municipal de ensino. Além da modernização de unidades escolares, foi realizada a entrega dos kits escolares e uniformes para alunos, e a implementação de mesas interativas destinadas à Educação Infantil.

Os kits escolares são destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º), além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os materiais para os estudantes da Educação Infantil contam com mochila com carrinho e alça de mão, estojo, caderno de desenho, cadernos, pacote de papel ofício, agenda, lápis de cor, hidrocores, tinta para pintura, tesoura, giz de cera, cola e outros.

Para os alunos do Ensino Fundamental I, os kits são compostos por mochila escolar, agenda, estojo, canetas, cadernos, caderno de caligrafia, entre outros. Já para os do Ensino Fundamental II e EJA: mochila, esquadro, transferidor, compasso escolar e outros itens.

Os uniformes da rede municipal de ensino contam com conjuntos para educação infantil (bermuda, camisa com e sem manga, calça, casaco, meia e tênis) e conjuntos para o ensino fundamental I, além de camisas para o ensino fundamental II e para Educação de Jovens e Adultos (EJA). Uma novidade para o ano letivo de 2024 é a distribuição de calça jeans para os alunos do Ensino Fundamental II e da EJA.