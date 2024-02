Sequestrador é preso pela Polícia Civil - Foto: Jornal O DIA

Sequestrador é preso pela Polícia Civil

Publicado 28/02/2024 16:46 | Atualizado 28/02/2024 16:47

Itaboraí - Na noite desta terça-feira (27) agentes da Polícia Civil da 71ª Delegacia de Polícia, prenderam um criminoso que fazia parte de uma quadrilha de sequestradores especializada em extorsão.

Os demais elementos desta quadrilha já haviam sido presos pelos policiais, e a investigação foi conduzida até chegarem ao elemento identificado como Felipe Adriel Augusto, que já possuía um mandado de prisão pelo crime de extorsão seguido de sequestro em Itaboraí.

O criminoso sequestrava suas vítimas e sob ameaça às obrigava a realizar transferências pix. No decorrer das investigações constatou-se também que os criminosos agiam como milicianos atacando locais do tráfico de drogas e extorquindo também comerciantes locais, inclusive um pastor de uma Igreja do bairro de Nova Cidade.

Após alguns elementos serem presos, faltava Felipe Adriel Augusto, então a Dra Norna Lacerda, Delegada Títular da 71ª DP deu prisão preventiva do meliante.

Os agentes da unidade policial chegaram até o local que o criminoso e sua esposa estavam escondidos numa pousada em Rio das Ostras, quando os policiais chegaram no local o casal já estava arrumando as malas para fugirem, porém a Polícia Civil os prendeu e com eles foi encontrado duas armas de fogo com munição.

Felipe Adriel Augusto foi preso e também autuado por porte ilegal de armas de fogo, ele foi encaminhado para o sistema prisional.

Já a sua esposa foi autuada por porte ilegal de armas de fogo.