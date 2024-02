Obras de pavimentação em Itaboraí - Foto: Divulgação

Obras de pavimentação em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 21/02/2024 09:44

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), intensificou as obras de pavimentação e infraestrutura em diferentes bairros do município. Entre os locais beneficiados nos últimos dias com as obras de melhorias, incluindo a colocação de luminárias de LED, estão os bairros Engenho Velho e Areal.

No bairro Engenho Velho, foram iniciadas as obras de pavimentação nas ruas 2, 3, 4 e 9, totalizando mais de 500m de melhorias. Nestes locais, foram realizados os serviços de patrolamento, confecção e colocação de meio-fio, execução e preparação de base, além de colocação de massa asfáltica. Além disso, a SEMSERP iniciou a modernização das vias com a colocação de luminárias de LED, tecnologia que garante melhor iluminação, maior durabilidade e menos consumo de energia.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhou o trabalho das equipes da SEMSERP, na manhã desta terça-feira (19/02), e destacou a importância das obras de melhorias para os moradores do município.

"É muito gratificante ver as pessoas felizes com a chegada do asfalto na porta de casa e mais ruas sendo transformadas. Nossa missão é trabalhar de segunda a segunda, escrevendo uma nova história para a nossa cidade", disse Marcelo Delaroli.

Uma das beneficiadas com as obras de melhorias no bairro Engenho Velho é a aposentada Rosângela Souza, de 67 anos, que agradeceu o trabalho das equipes da SEMSERP.

"Esperei por mais de 20 anos para ver o asfalto chegar na nossa rua. Foram anos de promessa e enfim a novidade chegou. Agora o meu neto vai poder brincar, vou poder colocar minha cadeira na calçada e colocar o papo em dia com meus vizinhos. Só agradecer, tá ficando lindo", disse a aposentada, que mora na Rua 4 há 25 anos.

Já no Areal, a SEMSERP iniciou a entrega de obras de pavimentação e infraestrutura na Avenida Carlos Lacerda. Entre os serviços realizados nos últimos dias estão patrolamento, confecção e colocação de meio-fio, além da execução e preparação de base. Ao todo, serão mais de 1km de pavimentação na principal via do bairro na primeira etapa de obras no bairro.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, afirmou que as obras de melhorias servem para trazer mais dignidade para a população.

"O nosso objetivo com essas obras é levar mais qualidade de vida e dignidade para a população. Muito feliz com mais essa obra acontecendo no nosso município e vamos seguir trabalhando para levar a transformação para todo o município de Itaboraí", concluiu o secretário.