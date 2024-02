Itafolia 2024 - Foto: Divulgação

Itafolia 2024Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2024 18:08

Itaboraí - Fechando com chave de ouro, a noite de encerramento do Ita Folia contou com a apresentação do bloco carnavalesco Carrossel de Emoções, nesta terça-feira (13). Promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, e iniciado, no último sábado (10), o evento contou com apresentações dos blocos Monobloco, Cordão da Bola Preta, Simpatia é Quase Amor, DJ Tubarão, entre outras atrações.

Durante a noite de encerramento do Ita Folia, o bloco Carrossel de Emoções sacudiu a multidão e iniciou a noite com antigos sucessos do funk carioca, como ‘Tô Tranquilão’, ‘Rap da Felicidade’, ‘Só Love’ e ‘Glamourosa’, além de funks da atualidade. O último dia da programação do Ita Folia contou também com show da cantora Lara Zurarte e apresentação de André Gasparetty. Assim como nos outros dias do evento, o DJ Tubarão ficou responsável por animar os foliões com todos os ritmos.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhou a última noite do Ita Folia ao lado da primeira-dama Pâmela Delaroli, e do deputado estadual Guilherme Delaroli, e posou para fotos com a população na Avenida 22 de Maio.

Uma das foliões que celebrou a folia em Itaboraí foi a dona de casa Jane de Andrade, de 42 anos, que ressaltou a importância do município ter resgatado a cultura do carnaval.

“Itaboraí voltou a sorrir, nossa cidade voltou a celebrar essa época tão feliz do ano. É muito legal poder aproveitar os dias de carnaval perto de casa e com shows bons. E tudo isso com segurança. Carnaval é tempo de se divertir e aqui em Itaboraí não é diferente”, disse a moradora de Picos.

Para garantir a segurança durante o evento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social distribuiu pulseiras de identificação para crianças. A Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS) também montou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres na Avenida 22 de Maio. A interdição acontece nos percursos sentido Venda das Pedras e Manilha em todos os dias do evento.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) preparou posto médico para atendimento dos foliões. E o evento contou também com a presença de guardas municipais, policiais militares do Batalhão de Itaboraí (35° BPM) e do programa Segurança Presente