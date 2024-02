Cordão da Bola Preta em Itaboraí - Foto: Divulgação

Cordão da Bola Preta em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 14/02/2024 09:34 | Atualizado 14/02/2024 09:35

Itaboraí - O mais antigo bloco de carnaval do Rio de Janeiro, o Cordão da Bola Preta, agitou o terceiro dia do Ita Folia, nesta segunda-feira (12), arrastando um “mar” de foliões pela Avenida 22 de Maio, no Centro. Promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, a programação da folia em Itaboraí termina, nesta terça-feira (13), com a apresentação do bloco carnavalesco Carrossel de Emoções.

O Cordão da Bola Preta subiu no trio elétrico e levantou o público, com marchinhas, enredos de escola de samba e muito mais. Dentre elas, ‘Cidade Maravilhosa’, ‘Quem Não Chora, Não Mama’, ‘Nós, Os Carecas’ e ‘Explode Coração’. O segundo dia do Ita Folia contou também com show da banda Strategya e apresentação de André Gasparetty. O DJ Tubarão também arrastou a multidão pela avenida.

Além da programação do trio elétrico, que percorreu a Avenida 22 de Maio, o Ita Folia conta também com a Matinê Infantil na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, dedicada às crianças.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado da primeira-dama Pâmela Delaroli e do deputado estadual Guilherme Delaroli, convidou para o último dia de folia na cidade.

“Mais um dia sensacional com o Cordão da Bola Preta, graças a Deus. E para finalizar o Ita Folia, teremos o Carrossel de Emoções nesta terça-feira. Vem que ainda dá tempo, traga a sua família. Tá tudo muito lindo e preparado com amor e carinho para vocês”, disse Marcelo Delaroli.

Moradora de Venda das Pedras e apaixonada pelo carnaval desde a infância, a empresária Carolina Coelho, de 26 anos, parabenizou a Prefeitura pela organização do evento.

“É muito bom ter um carnaval próximo de casa e o melhor, com segurança para todos. Estão todos de parabéns, as atrações estão ótimas e a festa tá muito linda. Não posso deixar de parabenizar pela ideia da matinê das crianças, foi sensacional”, disse a empresária.

Encerrando a programação do Ita Folia, nesta terça-feira (13/02), é a vez do bloco Carrossel de Emoções, cujo nome faz referência ao funk de Claudinho e Buchecha. O grupo apresenta em ritmo de folia antigos sucessos do funk carioca que ainda permanecem vivos na memória do público, como 'Rap do Salgueiro', 'Tô Tranquilão', 'Rap da Felicidade' e outros.

Para garantir a segurança durante o evento, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social distribuiu pulseiras de identificação para crianças. A Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS) também montou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres na Avenida 22 de Maio. A interdição acontece nos percursos sentido Venda das Pedras e Manilha em todos os dias do evento.

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) preparou posto médico para atendimento dos foliões. E o evento contou também com a presença de guardas municipais, policiais militares do Batalhão de Itaboraí (35° BPM) e do programa Segurança Presente.