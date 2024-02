Início do ano letivo em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2024 16:25

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), começou a receber os milhares de alunos da Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA), nesta segunda-feira (05). Uma das novidades para esse ano na rede municipal de ensino é a revitalização das unidades, iniciada no segundo semestre de 2023.

Com o objetivo de oferecer mais conforto para alunos e profissionais, a SEMED vem realizando reformas nas unidades com diversos serviços, como a manutenção na parte elétrica e hidráulica; pintura, troca de torneiras, pias, pisos e revestimentos, luminárias, maçanetas e fechaduras, portas, e outros, conforme necessidade de cada equipamento. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou a importância da abertura do ano letivo em Itaboraí.

“Sob o eixo temático ‘Itaboraí: Cultura, Arte e Ciência por toda parte.’, demos início ao ano letivo de 2024 no município de Itaboraí. Desejo a todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem um ano de muitas conquistas pedagógicas no espaço escolar, pois temos a certeza que o conhecimento é o pilar da transformação”, disse o secretário.

Na Escola Municipal Jorge Antônio Pinto de Araújo, no Retiro, o clima era de animação e esperança no início das aulas. Mãe dos pequenos Gabriel e Benjamin, de 10 e 7 anos de idade, respectivamente, a empresária Rafaela Carneiro, de 34 anos, afirmou que o início das aulas marca uma data especial para os seus filhos.

"Meus dois filhos estavam muito ansiosos, aguardando a hora de ir para a escola. O sentimento é de felicidade e esperança de que seja um ano muito especial na vida deles. Acreditando no ensino da rede pública, decidimos colocá-los na rede municipal. Que seja um ano muito especial em nossas vidas", disse a empresária, moradora do Centro.

Vale ressaltar que, desde o ano passado, os estudantes da rede municipal de ensino passaram a contar com uma frota escolar ampliada, novos uniformes, livros didáticos, parquinhos e instrumentos musicais.

Já os estudantes da Escola Municipal Therezinha de Jesus Pereira da Silva, em Rio Várzea, foram recepcionados no primeiro dia de aulas pelos bonecos “Xandinho” e “Beninha”, mascotes do Grupamento Especial de Ronda Escolar (GERE) da Guarda Municipal de Itaboraí (GMI). O projeto é tradicionalmente realizado pelos agentes da GMI duas vezes ao ano, no início do ano letivo e no retorno às aulas após as férias de julho.