O cão Max, morto a facadasFoto: Jornal O Dia

Publicado 31/01/2024 14:39 | Atualizado 31/01/2024 14:40

Itaboraí - Um câo da raça pitbull foi morto no bairro Retiro São Joaquim, o caso foi registrado pelo dono do bicho nesta terça-feira (30) na 71ª DP, no Centro da cidade, porém a morte do animal aconteceu no último dia 30 de dezembro.

Segundo primeiras informações, no fim do ano passado o cachorro, que atendia pelo nome de Max, havia fugido de casa, e vizinhos informaram que o cão se envolveu em uma briga com outro cão na vizinhança.

Ainda seguindo essa versão, os animais brigavam e o dono do outro cão atacou Max o golpeando com várias facadas, o animal chegou a ser levado ao veterinário, foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Porém os agentes da Polícia Civil solicitaram as imagens das câmeras de vigilância da rua e constataram que o pitbull estava brincando com o vizinho e logo em seguida o homem é flagrado correndo atrás de Max com um facão.

Aparentemente não existe indícios de legítima defesa e de acordo com a Lei nº 14.064/2020 maus tratos animal pode receber de 2 à 5 anos de prisão, além de multa, se o animal morrer a pena pode aumentar.

O acusado segue sendo procurado pela Polícia Civil.