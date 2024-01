Casa de Cultura, Eloísa Alberto Torres - Foto: Divulgação

Publicado 22/01/2024 17:03 | Atualizado 22/01/2024 17:03

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) recebe, nesta quinta-feira (25), a partir das 17h30, as exposições “Palhaços” do artista plástico Elpídio Maradona e "Pequenos Artistas", que traz trabalhos confeccionados por alunos da Escola de Artes e Ofícios Professor Washington Luiz José da Costa. As exposições são gratuitas e abertas ao público e ficam em cartaz até o dia 2 de março.

Na exposição “Palhaços”, Elpidio reaproveitou objetos e materiais descartáveis e, através de técnicas mistas, criou obras únicas, lúdicas e emocionantes, apresentando sua visão sobre esses artistas que são o grande destaque da arte circense. Itaboraiense, filho e neto de carnavalescos, Elpídio Maradona sempre esteve envolvido com a arte, desde a infância. Além disso, trabalhou produzindo cenários e figurinos para produções de cinema, TV e teatro. O artista lançou, no ano passado, o livro “Histórias Publicáveis dos Carnavais que Vivi”, com prefácio de Hélio de La Peña.

O subsecretário de Cultura e gestor da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, Alan Mota, destaca que era um desejo antigo trazer a exposição para a CCHAT.

“A mostra 'Palhaços' é uma exposição de grande sucesso que chega à Casa de Cultura, com o artista que é nosso recordista de visitações. O público vai se surpreender e se emocionar com mais esse trabalho de Elpídio Maradona”, afirmou o gestor.

Também, nesta quinta-feira (25/01), a Casa de Cultura recebe a exposição 'Pequenos Artistas' que traz trabalhos dos alunos da Escola de Artes e Ofícios Professor Washington Luiz José da Costa. A mostra reúne pinturas dos jovens artistas, com idades entre 6 e 13 anos, criados a partir dos temas propostos em sala de aula. Após a abertura das exposições, acontece mais uma edição da seresta Amigos Para Sempre de Itaboraí, nos jardins da Casa de Cultura, aberta ao público.

Já no próximo sábado (27/01), a Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres recebe a "Mostra Teatral de Cenas Curtas", a partir das 18h. O evento gratuito vai contar com cenas dos filmes "Pluft Fantasminha", "O Grinch" e "A Espera da Felicidade", todas reproduzidas por alunos da oficina de teatro da Casa de Cultura.

A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres fica localizada na Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, no Centro.