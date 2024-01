Reparo de luz em Itaboraí - Foto: Divulgação

Reparo de luz em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 10/01/2024 18:10 | Atualizado 10/01/2024 18:12

Itaboraí - Com o objetivo de proporcionar mais qualidade de vida e maior sensação de segurança para os moradores, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), realizou mais de 19 mil reparos de iluminação pública entre janeiro e dezembro de 2023.

Entre os principais serviços realizados, estiveram a colocação de luminárias de LED, além da troca de lâmpadas, cabos, fios e bocais.

De acordo com o levantamento da SEMSERP, foram realizados 19.648 reparos na iluminação em diferentes pontos do município durante o último ano. O distrito com mais chamados foi o Centro com 9.533 serviços. Na sequência, vieram Manilha (3.542) e Itambi (2.446). O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, destacou todo o empenho do Setor de Iluminação da SEMSERP e ressaltou a importância dos serviços de manutenção em toda a cidade.

"É sempre importante ressaltar todo o empenho do setor de iluminação pública, que vem fazendo um trabalho fundamental para o município. O nosso principal objetivo com esses serviços diários de reparos de iluminação pública é poder proporcionar mais qualidade de vida, dignidade e aumentar a sensação de segurança da população. É importante destacar também que, atualmente, temos o call center que vem nos auxiliando bastante com a manutenção e troca de lâmpadas com prazo de resolução em até 48 horas", disse o secretário.

Ainda segundo o levantamento feito pela SEMSERP, o mês de março foi o líder no número de reparos realizados com 2.911 serviços, seguido por agosto (2.081) e maio (1.785). Atualmente, o município conta com uma central de atendimento exclusiva para os casos de iluminação pública através do WhatsApp de forma gratuita. Para solicitar reparos ou manutenções, o contribuinte deve entrar em contato por: +55 (21) 2635-7369.

A ferramenta funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No contato, o contribuinte deve repassar as seguintes informações: endereço completo com referência, número, lote e quadra referente ao local do reparo ou manutenção, nome do solicitante e número de telefone para contato. O coordenador do setor de iluminação pública da SEMSERP, Thiago França, destacou os benefícios da modernização com luminárias de LED, que vem avançando no município.

"Estamos avançando com a modernização da iluminação pública em vários bairros do município, com a instalação das luminárias de LED, que iluminam mais e consomem menos, trazendo melhorias para a população. Além disso, a nossa equipe trabalha diariamente com reparos em todos os distritos, buscando sempre melhorar o serviço prestado e esses números são uma prova disso. A nossa intenção é sempre melhorar e estamos no caminho certo para uma cidade cada vez mais iluminada", afirmou o coordenador.