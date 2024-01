Guarda Municipal de Itaboraí recebendo os novos uniformes e identidade funcional - Foto: Divulgação

Guarda Municipal de Itaboraí recebendo os novos uniformes e identidade funcionalFoto: Divulgação

Publicado 25/01/2024 10:20 | Atualizado 25/01/2024 10:20

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), realizou a entrega dos novos uniformes e da carteira de identidade funcional. A solenidade foi realizada, nesta quarta-feira (24/01), no Rotary Club, no Centro.

Estiveram presentes o secretário municipal de Segurança, Marcelo Leite, o deputado estadual Guilherme Delaroli, além de guardas municipais ativos e inativos. Repaginado, o novo uniforme da Guarda Municipal de Itaboraí conta com coberturas, braçais, blusas, coturnos e o tradicional fardamento. Além da entrega dos novos uniformes, os guardas municipais ativos e inativos receberam também a carteira de identidade funcional, prevista pelo decreto nº45, assinado pelo prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, e publicado no Diário Oficial de 24 de março de 2023.

A carteira de identidade funcional vai servir como documento de identidade, sendo individual e intransferível, e de porte obrigatório para os servidores ativos durante o exercício do seu cargo. Nela, constam as seguintes informações: foto, nome, função, número de matrícula, vínculo efetivo, número do decreto municipal, CPF, RG, data de nascimento, naturalidade, tipo sanguíneo, filiação, data de admissão, validade, número de série, lei de fé pública, brasão da Guarda Municipal de Itaboraí e a Lei Federal N° 13.675/18, que inclui a Guarda Municipal ao sistema único de segurança pública.

Vale ressaltar que o servidor deverá apresentar sua cédula de identidade funcional quando solicitado pelas autoridades públicas e comunicar, de imediato, o seu extravio, dano, furto ou roubo. O secretário municipal de Segurança, Marcelo Leite, celebrou as novidades conquistadas pela corporação e destacou as melhorias alcançadas nos últimos meses, como a chegada de novos veículos e valorização da Guarda Municipal com nivelamento salarial.

"É muito gratificante ver as conquistas que estamos alcançando na gestão do prefeito Marcelo Delaroli. A Guarda Municipal de Itaboraí está se tornando referência em todo o estado do Rio e ainda tem muito por vir para os nossos guardas municipais. Agradeço a todos pelo empenho e trabalho que vêm sendo realizado no nosso município", disse o secretário.

Durante a cerimônia de entrega dos uniformes e da carteira de identidade funcional, foram apresentados também dados sobre a atuação dos guardas municipais em Itaboraí, como o número de ocorrências registradas, a criação de uma Ouvidoria exclusiva para temas relacionados à atuação da GMI, além de protocolos e escalas de trabalho