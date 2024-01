O Deputado Estadual Guilherme Delaroli garantiu o recurso através de emendas impositivas ao orçamento de 2024 - Foto: Cristiano Masruha

Publicado 24/01/2024 14:01

Itaboraí - Principal unidade de saúde de Itaboraí, o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior receberá mais de R$ 1 milhão para a realização de tratamentos de alta e média complexidade, além de assistência aos pacientes intensivos. O recurso total, de R$ 1.103,015, foi destinado pelo deputado estadual Guilherme Delaroli (PL), através de emendas impositivas ao orçamento de 2024, já aprovado pelo governador Cláudio Castro (PL).

O deputado afirma que o investimento em saúde vai ampliar e aprimorar os serviços prestados no Desembargador Leal Júnior, que no ano passado passou por obras de reestruturação e modernização nas áreas interna e externa.

Guilherme Delaroli destinou R$ 815.578,00 para tratamento de alta e média complexidade aos pacientes do SUS atendidos no hospital e mais R$ 287.437,00 para assistência no tratamento intensivo dos pacientes atendidos na mesma unidade.

“Investir em saúde, garantindo atendimentos de alta e média complexidade nessa unidade pública, é muito importante. Vai ajudar a desafogar hospitais em outros municípios, além de garantir para a população de Itaboraí um hospital com qualidade, maior acolhimento e atendimento mais humanizado”, destaca o deputado Guilherme Delaroli.