Marlon Laune de Abreu, o sequestrador se passava por Policial Militar - Foto: Jornal O Dia

Publicado 26/01/2024 08:32 | Atualizado 26/01/2024 09:02

Itaboraí - Nesta quinta-feira (25), Policiais Civis da 71ª DP prenderam um integrante de uma quadrilha de sequestradores.

A prisão aconteceu após diversas investigações conduzidas pela equipe da unidade policial, segundo informações, o elemento identificado como Marlon Laune de Abreu Tavares, faz parte de uma quadrilha de sequestradores que ao dominar suas vítimas as obrigam a fazer transferências via pix.

Várias vítimas dos sequestros registraram o caso na 71ª DP e relataram aos agentes que foram abordadas por elementos fardados, se passando por Policiais Militares e que em seguida eram coagidos e tratados com muita violência, e com armas apontadas para suas cabeças.

As características físicas dos elementos foram relatadas por várias vítimas, e se conseguiu chegar a ao menos um criminoso.

Com o avanço das investigações pode-se encontrar a localização do elemento, com uma viatura, os agentes então foram à direção de Marlon, encontraram o meliante, ele estava portando um pistola 9 mm com 03 carregadores cheios de munição.

Ele foi levado à 71ª DP e lá foi preso por porte ilegal de armas, rapidamente várias vítimas foram avisadas e na Delegacia já foi reconhecido por elas.

As investigações continuam com o objetivo de localizar o restante da quadrilha.