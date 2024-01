Revitalização do asfalto em Itaboraí - Foto: Divulgação

Revitalização do asfalto em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2024 16:40

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSERP), está realizando um grande programa de revitalização de ruas e deu início à primeira fase, com a pavimentação asfáltica de mais de 20 ruas do Centro. Ao total, serão mais de 6km de asfalto, levando mais qualidade de vida para a população. O programa englobará também outras regiões da cidade.

De acordo com a SEMSERP, entre as vias beneficiadas com a pavimentação asfáltica, estão a Rua Doutor Pereira dos Santos, Avenida Antônio Gomes, Rua Adelina Maria da Conceição, Rua Presidente Costa e Silva, Rua Tavares de Pinho, Rua Raimundo de Farias, Rua Agenor de Abreu, Rua Pedro Azeredo e Rua Doutor Mesquita.

O Marcelo Delaroli, acompanhou o trabalho das equipes da SEMSERP, no domingo (28), e ressaltou a importância da pavimentação para a população.

"Prometemos que iríamos trabalhar desde o primeiro dia e temos feito isso de domingo a domingo. Estamos trabalhando muito pela nossa cidade e mostrando que dá pra fazer a diferença. Não vamos parar um minuto sequer enquanto a transformação não chegar em cada cantinho da nossa cidade, mostrando que tem jeito sim, é só querer. Não posso deixar de agradecer o trabalho das nossas equipes que vêm trabalhando todos os dias pela transformação da nossa cidade", disse Marcelo Delaroli.

Além disso, também serão beneficiadas as seguintes vias: Rua Desembargador Ferreira Pinto, Rua Salvador de Mendonça, Rua São João, Travessa Agenor Castro dos Santos, Rua José Leandro, Rua Álvaro Alves de Carvalho, Rua José Raposo, Rua Doutor Macedo, Rua Doutor Pereira dos Santos, Rua Fidélis Alves, Rua Prefeito João Augusto de Andrade, Rua Bonfim, Rua João Caetano, Rua Doutor Mendonça Sobrinho, Rua Antônio José de Marins, Rua Coronel Leal, Rua Fagundes Varela e Avenida Vereador Hermínio Moreira.

O secretário municipal de Serviços Públicos, Diogo Sperling, afirmou que a pavimentação asfáltica no Centro faz parte de um grande programa de revitalização que engloba diferentes regiões da cidade.

"O nosso objetivo com a revitalização das ruas do Centro é proporcionar um melhor deslocamento para os nossos municípes. Além disso, com a entrega do asfalto, conseguimos levar mais infraestrutura e qualidade de vida para a nossa população", afirmou o secretário.