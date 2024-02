Pavimentação da Avenida 22 - Fotos: Divulgação/Secretaria das Cidades

Publicado 08/02/2024 10:09 | Atualizado 08/02/2024 12:22

Itaboraí - As obras na Avenida 22 de Maio, em Itaboraí, não param e os benefícios da nova pavimentação poderão ser aproveitados por quem vive ou passa pela via a partir de maio, quando o primeiro trecho da obra será concluído. A intervenção completa será entregue em junho do ano que vem. Nesta quarta-feira (7), mais um trecho da via recebeu pavimentação asfáltica. A obra é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria das Cidades, com a prefeitura.

Ao todo foram investidos R$ 250 milhões a nova Avenida 22 de Maio, que tem 9 km de extensão e recebe os serviços de drenagem, pavimentação e reurbanização, revitalizando importantes pontos da principal via do município, que integra a Região Metropolitana do Estado.

-Revitalizar a Avenida 22 de Maio é fundamental para desafogar o trânsito e melhorar o ir e vir da população. Por isso, a determinação do governador Cláudio Castro é demandar todos os esforços para entregar um serviço ágil e de qualidade para aqueles que precisam trafegar pela via - explica o secretário de estado das Cidades, Douglas Ruas.