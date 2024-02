Alunos da rede municipal de ensino recebem kits escolares e uniformes - Foto: Divulgação

Publicado 20/02/2024 09:30 | Atualizado 20/02/2024 09:30

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, acompanhado do secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, entregou os primeiros kits escolares para alunos da rede municipal de ensino, nesta segunda-feira (19).

A cerimônia de entrega foi realizada no salão nobre da Prefeitura de Itaboraí, no Centro, e contou com a presença de secretários municipais.

"Fizemos questão de fazer a entrega dos uniformes e do kit escolar no início das aulas para que as nossas crianças tenham um aprendizado ainda melhor esse ano, porque a gente sabe que a Educação é a base de tudo. Uma das novidades para esse ano é a implantação da mesa interativa para a Educação Infantil, onde as crianças vão ter essa nova forma de aprendizagem e os nossos profissionais de Educação receberão capacitação para melhor utilização da mesa interativa", disse Marcelo Delaroli.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED), os kits escolares são destinados aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) e II (6º ao 9º), além da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Os materiais para os estudantes da Educação Infantil contam com mochila com carrinho e alça de mão, estojo, caderno de desenho, cadernos, pacote de papel ofício, agenda, lápis de cor, hidrocores, tinta para pintura, tesoura, giz de cera, cola e outros.

Principal novidade para o ano de 2024, a mesa interativa destinada para os alunos da Educação Infantil será utilizada em todas as unidades escolares, trazendo mais tecnologia e conhecimento para os estudantes desse segmento.

Para os alunos do Ensino Fundamental I, os kits são compostos por mochila escolar média, agenda, estojo, canetas, cadernos, caderno de caligrafia, entre outros. Já para os do Ensino Fundamental II e EJA: mochila grande, esquadro, transferidor, compasso escolar e outros itens.

Os uniformes da rede municipal de ensino contam com conjuntos para educação infantil (bermuda, camisa com e sem manga, calça, casaco, meia e tênis) e conjuntos para o ensino fundamental I, além de camisas para o ensino fundamental II e para Educação de Jovens e Adultos (EJA). Uma novidade para o ano letivo de 2024 é a distribuição de calça jeans para os alunos do Ensino Fundamental II e da EJA.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, ressaltou a importância da entrega dos kits escolares para os alunos da rede municipal de ensino.

"Hoje é um dia muito importante para a Secretaria de Educação com a entrega dos kits escolares, dos uniformes e da mesa interativa para os nossos alunos logo no início das aulas. Que seja um ano de muitas conquistas pedagógicas no âmbito escolar, pois acreditamos que o conhecimento é o pilar da transformação", afirmou o secretário.

Além das entregas dos kits para os alunos, os professores da rede municipal de ensino também receberão um kit contendo: agenda pedagógica, apagador de quadro, papel ofício, caderno 10 matérias, canetas, corretivo e muito mais. Um dos beneficiados com a entrega dos novos kits escolares foi o aluno Breno Nogueira, estudante do 8º ano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Clara Pereira de Oliveira, em Nova Cidade.

"Tô muito feliz em ter o material escolar logo no começo das aulas e isso é muito importante pra gente. Vou usar tudo, com certeza", disse o aluno, morador do bairro Nova Cidade.

A entrega dos materiais contou ainda com a presença do secretário municipal de Governo, Pedro Ricardo Queiroz; do chefe de Gabinete, Diogo Cabral; do procurador-geral do Município, Edson Xavier; do secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, do secretário municipal de Trabalho e Renda, Dinei Dias, além da equipe da Secretaria Municipal de Educação.