Itaboraí - As obras na Avenida 22 de Maio, em Itaboraí, e os benefícios da nova pavimentação poderão ser aproveitados por quem vive ou passa pela via a partir de maio, quando o primeiro trecho da obra será concluído. A intervenção completa será entregue em junho do ano que vem e contará com 11 quilômetros de ciclovia. Este mês mais um trecho da via recebeu pavimentação asfáltica. A obra é uma parceria entre o Governo do Estado do Rio, por meio da Secretaria das Cidades, com a prefeitura.

-A Avenida 22 de Maio é a principal via de acesso a todos os bairros do 1° distrito de Itaboraí, o Centro. Com esta obra, estamos levando uma melhor qualidade de vida para a população e acesso ao transporte de cargas e passageiros que vem crescendo junto ao desenvolvimento da cidade. O comércio também será beneficiado com a qualidade das ruas e a simplificação do percurso - declarou o governador Cláudio Castro.

Ao todo foram investidos R$ 250 milhões na intervenção que contempla o trecho da Avenida 22 de Maio, da Avenida São Miguel, Avenida Belo Horizonte e Avenida Niterói, no Retiro São Joaquim. Entre os serviços executados pela Secretaria de Estado das Cidades nos 12 quilômetros de extensão das obras estão: drenagem, pavimentação e reurbanização com ampliação de faixas, revitalizando importantes pontos dos trechos que integram a Região Metropolitana do Estado.

-Revitalizar a Avenida 22 de Maio é fundamental para desafogar o trânsito e melhorar o ir e vir da população. Por isso, a determinação do governador Cláudio Castro é demandar todos os esforços para entregar um serviço ágil e de qualidade para aqueles que precisam trafegar pela via - explica o secretário de estado das Cidades, Douglas Ruas.

Comerciante do bairro de São Joaquim, em Itaboraí, há 15 anos, Josias Marques considera a obra uma demonstração de respeito com os moradores da região, que em dias de chuva sofriam com a rua sem pavimentação asfáltica.

-Tenho um mercadinho nesta rua e quando chove fica intransitável. As pessoas não frequentam quando está chovendo porque suja o carro, o pé. Com essa nova infraestrutura a movimentação do comércio vai aumentar. Eu já estou até contratando mais uma pessoa para me ajudar com as vendas - disse o comerciante.

Duplicação da Ponte de Iguá será entregue até maio

Aguardada há anos pelos moradores, a duplicação da Ponte de Iguá, na Avenida 22 de Maio, será concluída nos próximos meses. A ponte de 35 metros de vão livre contou com a instalação de vigas, consolidação da laje e asfaltamento.

-A obra vai trazer maior mobilidade urbana para o município, e com isso trafegabilidade de transporte de passageiros e de cargas - explicou Leandro Rebeque, fiscal da obra.

A Avenida 22 de Maio, além de cortar todo o município de Itaboraí, serve de acesso para a RJ-116, caminho para a Região Serrana. Além de fazer conexão com a BR-101, um dos principais caminhos para quem vai à Região dos Lagos.

Ciclovia de 11 km será construída no trajeto

Além da ampliação das faixas e canteiros centrais, a obra da Avenida 22 de Maio será contemplada com uma ciclovia de 11 quilômetros de extensão.

A moradora de Itaboraí Jeniffer Torquato conta os dias para ver a obra concluída. Pela falta da ciclovia sofreu um pequeno acidente esbarrando em um carro. Agora, espera empolgada pelo novo caminho.

-A pista mais larga passa segurança para quem trafega. Eu desço e subo de bicicleta e a pista mais curtinha faz com que os carros passem bem perto dos ciclistas. Esperei a vida inteira por essa obra, ela chegou em boa hora - contou a professora.