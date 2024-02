Inscrições abertas para aula de basquete em Itaboraí - Foto: Divulgação

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), está com inscrições abertas para aulas gratuitas de basquete e vôlei em diferentes pontos do município. As atividades fazem parte dos projetos Transformar e Viva Vôlei, respectivamente.

De acordo com a SEMEL, as aulas de basquete são destinadas a alunos de 7 a 17 anos de idade e acontecem às terças e quintas-feiras em quatro horários, das 8h30 às 9h30, das 9h30 às 10h30, das 14h às 15h e das 15h às 16h, na Estação Cidadania, em Nova Cidade.

Já as aulas do projeto Viva Vôlei visam alunos de 7 a 14 anos de idade e são realizadas às terças e quintas, das 13h às 17h, com uma hora de duração para cada faixa etária, na Escola Municipal Antônio Santos da Silva, em Venda das Pedras.

Para se inscrever, basta comparecer aos locais de realização das atividades, nos dias e horários da aula, portando documento de identificação com foto do aluno e do responsável, comprovante de residência e atestado médico atualizado.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Fábio Santos (Fabão), ressaltou a importância do Projeto Transformar para o município de Itaboraí.

“O objetivo é levar oportunidade através do esporte para a população. E com esses dois projetos, Transformar e Viva Vôlei, são mais oportunidades para as nossas crianças e adolescentes. Tenho certeza que será um ano de muito esporte e lazer em Itaboraí”, disse.

A Estação Cidadania fica localizada na Rua Hilda Araújo, esquina com a Avenida Genésio da Costa Cotrim, em Nova Cidade. Já a Escola Municipal Antônio Santos da Silva fica na Rua César Xará, 354, no bairro Venda das Pedras.