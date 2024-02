Nova conquista na área da saúde em Itaboraí - Foto: Divulgação

Nova conquista na área da saúde em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 28/02/2024 14:28 | Atualizado 28/02/2024 15:28

Itaboraí - O Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Nancilândia, agora conta com uma nova unidade semi-intensiva, com leitos estruturados e um ambiente mais preparado para atender a população. A ampliação do espaço foi inaugurada, na última sexta-feira (23/02), com a presença do prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, do secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, e do deputado estadual, Guilherme Delaroli.

O local foi estruturado para oferecer um atendimento mais humanizado para os usuários, além de melhores condições de trabalho para os profissionais da unidade de saúde. Acompanhado da primeira-dama, Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou os avanços na Saúde para oferecer mais qualidade na prestação do serviço para a população.

“Mais um dia muito importante para a nossa cidade, mais uma benfeitoria sendo entregue para a nossa população. São novos leitos semi-intensivos no nosso hospital, que seguem o mesmo padrão dos leitos do CTI. Estamos não só ampliando com mais espaços, mas também dando mais qualidade à Saúde do nosso município”, disse Marcelo Delaroli.

A nova unidade semi-intensiva conta com monitorização não invasiva, nove leitos eletrônicos individualizados e iluminação própria, rede hidraúlica para diálise entre leitos, equipamentos novos, além de ventiladores mecânicos, bombas de infusão, desfibrilador e instrumentos para procedimentos de emergência como intubações, ideais para casos de parada cardiorrespiratória, acidente vascular cerebral (AVC), choque hipovolêmico ou séptico e convulsão.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou o empenho de toda a equipe da Saúde no atendimento à população.

“Quando a gente diz que a Saúde não para, é porque tem um governo que investe, que olha para as pessoas. A entrega desses novos leitos da unidade semi-intensiva é fruto do trabalho diário que é feito por todos os profissionais da área da Saúde, da recepção aos médicos, da direção à secretaria, que trabalham todos os dias para oferecer uma saúde digna pra nossa população”, afirmou Hédio Mataruna.

Entre os serviços realizados na unidade estão pintura; instalação de piso vinílica; monitores para acompanhamento individual dos pacientes; construção do Estar Médico; novo expurgo; novo banheiro; rebaixamento de gesso; iluminação embutida com luminárias de Led; instalação de bancadas e armários; instalação de ar condicionado; e lavatório.