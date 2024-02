Matrículas abertas - Foto: Divulgação

Matrículas abertasFoto: Divulgação

Publicado 26/02/2024 17:57

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), está com vagas abertas para novos alunos que desejam ingressar na rede municipal de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o ano letivo de 2024. As vagas são destinadas aos jovens acima de 15 anos, adultos e idosos que precisam dar continuidade aos estudos ou que não tiveram acesso na idade regular do 1° ao 9° ano do Ensino Fundamental.

A pré-matrícula deve ser realizada pelo endereço eletrônico: (matricula.itaborai.rj.gov.br). Após a pré-matrícula, a SEMED realiza a alocação do aluno na unidade escolar e automaticamente é enviado uma mensagem via WhatsApp, contendo os documentos necessários para a efetivação da matrícula, que deverá ser feita na escola que foi alocado. São eles, original e cópia: protocolo de transferência, certidão de nascimento do aluno, cartão de vacinação, número do CPF do aluno e do responsável (caso seja menor de idade), cartão do SUS, duas fotos 3X4, tipo sanguíneo e fator RH, identidade do responsável (caso seja menor de idade), comprovante de residência atualizado, cartão do Bolsa Família (caso tenha) e número do NIS (caso tenha).

Uma das novidades para esse ano é uma parceria entre a SEMED e o campus Itaboraí do Instituto Federal Fluminense, que visa oferecer oportunidades de qualificação profissional para os alunos da EJA. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 16 unidades escolares que atendem a modalidade EJA, sendo 11 escolas com aulas no turno da noite; três escolas com aulas no turno diurno e noturno; e duas escolas no turno diurno.

Segundo a SEMED, a matriz curricular desta modalidade de ensino é estabelecida por blocos de aprendizagem, no ensino fundamental I e II. Os blocos de aprendizagem objetivam estabelecer o processo de ensino de maneira que os conteúdos sejam aprendidos através de uma relação dialética e interdisciplinar, tendo em consideração o perfil e as singularidades do público-alvo (jovens e adultos).

Confira a lista das escolas com EJA:

E.M. Antônio Alves Vianna, em Apolo III (diurno e noturno)

E.M. Antônio Carlos da Silva, em Morada do Sol (noturno)

E.M. Antônio Joaquim, no centro de Manilha (noturno)

E.M. Professora Cecília Augusta dos Santos, em Outeiro das Pedras (noturno)

E.M. Genésio da Costa Cotrim, em Reta Nova (diurno e noturno)

E.Mz. Padre Hugo Montedônio Rego, em Vale do Sol (noturno)

E.Mz. João de Magalhães, em Visconde (noturno)

E.M. Promotor Luiz Carlos Caffaro, em Ampliação(noturno)

E.M. Maria Ana Moreira, em Rio Várzea (noturno)

E.M. Professora Marly Cid de Almeida de Abreu, em Nancilândia (noturno)

E.M. Odilon Bernardes, em Marambaia (noturno)

E.Mz. 11 de Junho, em Venda das Pedras (noturno)

E.M. Luzia Gomes de Oliveira, em Itambi (diurno e noturno)

E.M. José Ferreira, em Itambi (diurno)

E.Mz. Lucas da Silva, em Cabuçu (diurno)

CREMII (EJA diurno para adultos e idosos a partir dos 50 anos), no Centro