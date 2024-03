Campanha contra a dengue em Itaboraí traz conscientização para a população - Foto: Divulgação

Campanha contra a dengue em Itaboraí traz conscientização para a populaçãoFoto: Divulgação

Publicado 04/03/2024 16:36 | Atualizado 04/03/2024 16:41

Itaboraí - Com o objetivo de levar conscientização e prevenção contra a dengue no município, foi realizado, na manhã deste sábado (02/03), o Dia D de mobilização nacional e combate às arboviroses em Itaboraí. Com foco em diferentes bairros, a ação mobilizou mais de 500 voluntários, entre eles, estavam o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, o secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, o deputado estadual Guilherme Delaroli, secretários municipais, colaboradores da Saúde e de diversos setores.

Promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), em parceria com as secretarias municipais de Serviços Públicos (SEMSERP), Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), Comunicação Social (SEMCOM) e Educação (SEMED), a iniciativa teve como principal objetivo prevenir a proliferação dos focos do Aedes aegypti e conscientizar a população sobre a importância da participação de todos no combate às arboviroses.

Entre os locais visitados pelas equipes durante o Dia D estiveram a Avenida 22 de Maio, além dos bairros do Centro, Ampliação, Manilha, Retiro São Joaquim, Itambi e Nova Cidade. Acompanhado da primeira-dama, Pâmela Delaroli, o prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, ressaltou a importância do trabalho de conscientização e prevenção contra o mosquito Aedes aegypti.

“Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os colaboradores da Secretaria de Saúde, principalmente os agentes de endemias, que vêm fazendo um trabalho de excelência em nosso município. Hoje é um dia de conscientização e vamos mostrar que se cada um fizer a sua parte, conseguiremos vencer a guerra contra a dengue. Mais uma vez, parabéns para todos que vieram fazer a diferença no Dia D”, disse Marcelo Delaroli.

Durante a manhã, os voluntários foram divididos em diferentes frentes de combate à doença, distribuíram panfletos, visitaram residências e conversaram com a população sobre a importância dos cuidados necessários contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como zika, dengue e chikungunya.

Além disso, durante o Dia D, foram utilizados os equipamentos de UBV (Ultra Baixa Volume), conhecidos popularmente como ‘carro fumacê’, nos locais escolhidos de acordo com o levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti (LIRAa). Vale ressaltar que, segundo levantamento da SEMSA, em cerca de 75% dos casos notificados de dengue no município o vetor está no interior das residências.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, enfatizou a importância do trabalho de prevenção e conscientização que vem sendo realizado no município.

“Hoje é um dia muito importante na luta contra a dengue e quero agradecer a todos que participaram dessa campanha. Em especial, agradeço o trabalho dos agentes de endemias, que são verdadeiros heróis nessa guerra, visitando os locais de maior incidência de casos e levando prevenção e conscientização para a população. Precisamos que todos façam a sua parte dentro de casa, evitando água parada e eliminando focos do mosquito”, afirmou o secretário.

O motorista Cláudio Dias, de 53 anos, foi surpreendido pela mobilização na Avenida 22 de Maio e destacou a importância de saber os cuidados que devem ser tomados dentro de casa para evitar focos do mosquito.

“No dia a dia, a gente acaba não se dando conta da importância de pequenas atitudes que temos que fazer dentro de casa. Eu fiquei surpreso com toda essa conscientização. É muito importante que todo mundo participe dessa campanha para acabar de vez com essa doença”, contou o morador de Ampliação.

Formas de prevenção

Para impedir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, ações simples podem acabar com os focos do mosquito:

• Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

• Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

• Não jogue lixo em terrenos baldios.

• Guarde as garrafas vazias sempre de cabeça para baixo e de preferência em local coberto.

• Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

• Se for guardar pneus velhos em casa, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.

• Limpe constantemente as calhas, remova tudo que possa impedir a passagem da água, a laje e a piscina de sua casa.

• Evite ter bromélias em casa. Mantendo-as, é indispensável tratá-las com água sanitária na proporção de uma colher de sopa para um litro de água, regando, no mínimo, duas vezes por semana. Tire sempre a água acumulada nas folhas.

Em caso de sintomas como febre, dores no corpo, mal estar, falta de apetite, manchas vermelhas no corpo, procure o serviço de Saúde mais próximo de sua residência. Já para denunciar focos de mosquito, basta entrar em contato com o e-mail: dvvzitaborai@gmail.com ou pelo telefone 21 2635-7456.