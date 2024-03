Praça Marechal Floriano Peixoto, Centro - Foto: Divulgação

Publicado 03/03/2024 13:33 | Atualizado 03/03/2024 14:34

Itaboraí - Na próxima terça-feira (05), a partir das 9h, o mutirão "RJ para Todos" estaciona na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, com diversos serviços gratuitos para a população. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), e o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Governo.

Os serviços disponíveis incluem emissão de identidade; isenção para certidões de nascimento, casamento e óbito; habilitação para casamento; carteira de trabalho digital; balcão de empregos e orientação sobre direitos do consumidor. Além disso, também serão oferecidos o recadastro e atualização do Cadastro Único; informações sobre o vale social para cartão de estacionamento; cartão do autista, aferição de pressão e glicose. Vale ressaltar que o atendimento será realizado por meio de senhas, que serão distribuídas das 9h às 11h.

Para a retirada de documento de identidade é necessário que o interessado tenha em mãos a certidão de nascimento ou casamento original. Já os interessados em fazer a habilitação para casamento precisam apresentar documento de identidade, CPF e certidão de nascimento.

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, destacou a importância da iniciativa para a população.

"Essas iniciativas são muito importantes e aproximam cada vez mais a população, o contribuinte, aqueles que necessitam dos serviços da Prefeitura de Itaboraí e do Governo do Estado. E ter acesso a esses serviços de forma gratuita na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro de Itaboraí, é de fundamental importância para a população da nossa cidade. Não posso deixar de agradecer ao deputado estadual Guilherme Delaroli, que foi fundamental para que o mutirão acontecesse em nossa cidade", disse o secretário.