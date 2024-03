CRAS Itinerante - Foto: Divulgação

CRAS Itinerante Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2024 16:25

Itaboraí - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS), por meio do projeto CRAS Itinerante, em parceria com a Fundação Leão XII, leva diversos serviços gratuitos para a população até sexta-feira (15), das 9h às 16h, na Escola Municipal Antônio Santos da Silva, em Venda das Pedras.

Dentre os serviços oferecidos, estão isenção de RG; 2ª via de certidão de casamento e certidão de óbito; consultoria sobre o Vale Social, como cartão de estacionamento e cartão do Autista; cadastro, recadastro e atualização do do Cadastro Único (CadÚnico), principal porta de entrada para programas sociais, como Bolsa Família, demais benefícios ofertados pelo Governo Federal e serviços da Política de Assistência Social. A iniciativa vai contar também com serviços gratuitos de barbeiro, com exceção de sexta-feira (15).

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, destacou a importância da parceria entre a pasta e a Fundação Leão XIII.

"Trabalhamos para estar cada vez mais próximos da população do nosso município. Essa parceria com a Fundação Leão XIII vem para oportunizar mais serviços gratuitos e isso é de suma importância para o nosso povo. Estaremos até sexta-feira com muitos serviços oferecidos de forma gratuita na Escola Municipal Antônio Santos da Silva", disse o secretário.

A Escola Municipal Antônio Santos da Silva fica localizada na Rua César Xará, nº 354, em Venda das Pedras.