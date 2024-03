Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae - Foto: Divulgação

Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae Foto: Divulgação

Publicado 07/03/2024 15:30 | Atualizado 07/03/2024 15:31

Itaboraí - O Centro do Empreendedor recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento do Sebrae, durante o encontro promovido na Expo Mag, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (06).

O evento reuniu representantes de salas do empreendedor e pontos de atendimento de todo o Estado, proporcionando uma plataforma para troca de experiências e capacitações.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT), o Centro do Empreendedor de Itaboraí foi reconhecido pelo seu atendimento presencial e online. Com aproximadamente 18,5 mil microempreendedores individuais (MEIs) engajados em uma variedade de 466 atividades econômicas distintas, Itaboraí registrou, em 2022, um total de 8.006 atendimentos a microempreendedores individuais ou profissionais interessados na regularização.

O secretário municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Santiago, ressalta que o Selo Ouro reforça a qualidade do trabalho desenvolvido no município.

"O Espaço do Empreendedor é motivo de orgulho para a nossa gestão, comprometida em fomentar a economia e o espírito empreendedor da nossa cidade. Esse compromisso se traduz no aumento anual do número de registros de MEIs. Prestar atendimento com agilidade, eficiência e expertise técnica é crucial para impulsionar o empreendedorismo e a economia local", destacou o secretário.

Em 2022, Itaboraí foi premiada com o Selo de Prata, demonstrando um contínuo compromisso com a excelência no atendimento aos empreendedores locais.