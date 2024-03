Defesa Civil de Itaboraí - Foto: Divulgação

Defesa Civil de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 14/03/2024 19:00

Itaboraí - Como diz a letra do clássico de Tom Jobim "são as águas de março fechando o verão", é preciso ficar atento a possibilidade de chuvas fortes durante o mês, que marca o fim da estação. E como forma de prevenir e amenizar os impactos que possam ser causados nesta época, a Secretaria Municipal de Defesa Civil intensificou o monitoramento das frentes frias e orienta moradores sobre os cuidados que devem ser tomados em caso de chuvas fortes.

De acordo com dados da Defesa Civil, o município de Itaboraí registrou, nos últimos 10 anos, episódios com mais severidade das chuvas no final do mês de março e início de abril. O secretário municipal de Defesa Civil, coronel Ricardo Nunes, ressalta a importância de cuidados simples que podem salvar vidas em caso de tempestades.

"Entramos na reta final do verão e é nesse período que registramos os maiores acumulados de chuvas, principalmente em Itaboraí. É importante ficar atento aos alertas emitidos pela Defesa Civil, tanto por SMS quanto pelas redes sociais. Em caso de inundações, o morador deve procurar ficar em local seguro, evitando andar nas vias com bolsões d'água. É fundamental também evitar se proteger debaixo de árvores, porque as chuvas de verão, na maioria das vezes, são acompanhadas de descargas elétricas", alertou o coronel.

Em dezembro, a Secretaria Municipal de Defesa Civil apresentou o Plano de Contingência para as chuvas do verão 2023/2024, que estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres, na atuação direta ou indireta. E ainda, recomenda e padroniza os aspectos relacionados ao monitoramento e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

"Desde o início da estação até o final de abril, trabalhamos com monitoramento intenso da Defesa Civil. Nossas equipes estão de prontidão para atender qualquer ocorrência ou chamado da população em casos de chuvas fortes", completou o secretário.

Informações

Para receber informações sobre a possibilidade de chuvas, ventos e riscos de desastres no município, os itaboraienses podem contar com um canal direto com o órgão. Para se cadastrar, basta enviar um SMS (mensagem de texto) para o número 40199 e informar o Código de Endereçamento Postal (CEP).

O serviço é totalmente gratuito e tem por objetivo preparar a população de forma antecipada para prevenir acidentes em decorrência de fenômenos naturais. Em caso de emergência, entre em contato pelo WhatsApp, através do +55 (21) 97982-6943.