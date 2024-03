Alzirão visto de cima - Foto: Divulgação

Alzirão visto de cimaFoto: Divulgação

Publicado 20/03/2024 13:04

Itaboraí - O Estádio Municipal Alziro de Almeida, conhecido como Alzirão, localizado em Itaboraí, poderá ser declarado Patrimônio Imaterial, Histórico e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. É o que defende o deputado Guilherme Delaroli (PL), autor do projeto de lei 3034/2024, em tramitação na Assembleia Legislativa (Alerj).

“Além da prática esportiva, o Alzirão é um espaço de confraternização e interação social da população de Itaboraí. Reconhecer a importância dele demonstra nosso compromisso com a preservação e valorização do patrimônio histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro”, destaca o deputado Guilherme Delaroli.

O Estádio Municipal Alziro de Almeida já foi casa da Associação Desportiva Itaboraí na histórica campanha do vice-campeonato fluminense de 1977, além de ter sediado partidas do Campeonato Estadual (séries B e C), da Copa Rio, Campeonato Carioca (série de acesso) e de campeonatos locais, tendo sido em 2019 o segundo estádio que mais sediou jogos no Brasil, sendo o primeiro no Rio de Janeiro.