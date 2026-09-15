Itaboraí recebe curso de capacitação profissional em Orçamento de Obras PúblicasFoto: Divulgação
Curso profissional em Orçamento de Obras Públicas acontece em Itaboraí
A capacitação acontece durante a semana, no auditório da 25ª Subseção da OAB Itaboraí, e reúne participantes de diversos municípios da região.
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SINE de Itaboraí abre inscrições para cursos gratuitos da Firjan
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Itaboraí inicia vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos
A campanha busca facilitar o acesso dos tutores à vacina, levando os pontos de atendimento para diferentes regiões da cidade.
Agricultura Familiar fortalece alimentação escolar com produtos de Itaboraí
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Evento reuniu lideranças políticas, candidatos e apoiadores em uma grande demonstração de força nas eleições deste ano
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