A Secretaria Municipal de Educação está investindo na capacitação dos professores de Itaboraí de forma on line. Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 14:28 | Atualizado 10/03/2021 14:28

Itaboraí - Mesmo com as restrições da pandemia, a Secretaria Municipal de Educação continua investindo na capacitação dos professores de Itaboraí. A pasta através do seu canal no Youtube está promovendo uma série de cursos online de formação continuada para os docentes das unidades básicas de ensino e da Educação para Jovens e Adultos (EJA).



Na última sexta-feira (05/03), a Subsecretaria de Gestão e Ensino realizou o curso digital ‘A Formação do Leitor Literário’, organizado pelas professoras Ana Paula Botelho e Rosane Paiva, da Coordenação da Sala de Leitura e Bibliotecas Escolares, em parceria com as professoras Dayala Vargens e Camila Ferreira, coordenadoras do Programa de Alfabetização e Leitura da Universidade Federal Fluminense (PROALE/FEUFF).



A capacitação foi voltada para todos os docentes das unidades escolares municipais e foi transmitida pelo canal oficial SLBE no YouTube. O objetivo do curso é estender o trabalho com a leitura literária para toda a rede de Itaboraí, contemplando ainda nesse semestre os professores da Educação Infantil e o Fundamental I e, no 2º, o Fundamental II e a EJA. Os encontros de formação continuada acontecerão quinzenalmente.



“Nosso objetivo é que os professores possam reviver e compartilhar as suas experiências pedagógicas, agregando novos conhecimentos às suas práticas docentes com a leitura literária”, esclareceu Ana Paula Botelho, coordenadora da Sala de Leitura e Bibliotecas Escolares.



Na próxima semana, dia 16/03, será a vez dos professores da EJA participarem do curso “O Currículo da Educação de Jovens e Adultos em Itaboraí: questões teórico-metodológicas e a praxis docente” com a professora Alessandra Nicodemos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).