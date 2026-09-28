Itaboraí reúne 1.500 músicos no Concurso de Bandas e Fanfarras - Foto: Divulgação

Itaboraí reúne 1.500 músicos no Concurso de Bandas e FanfarrasFoto: Divulgação

Publicado 28/09/2026 14:59 | Atualizado 28/09/2026 15:14

A Praça Marechal Floriano Peixot o, no Centro de Itaboraí, foi palco, no domingo (27), do ||| Concurso de Bandas e Fanfarras. O evento realizado pelo instituto Transformando pela Música, em parceria com a Prefeitura municipal de Itaboraí, reuniu cerca de 1.500 músicos, integrantes de 30 bandas de Itaboraí e de outros municípios, em uma programação marcada pela música, organização, criatividade e integração cultural.

Durante o concurso, as corporações musicais foram avaliadas em diferentes categorias, que contemplaram modalidades de percussão, liras e apresentações sinfônicas e melódicas. A competição também contou com representantes da rede municipal de ensino de Itaboraí, que participaram e conquistaram colocações de destaque.

O organizador do concurso, Andrew Reynold, explicou a importância da realização do evento no município, e o poder que a música tem de transformar a vida dos jovens e adultos que participam.

“Tivemos a oportunidade de receber bandas de várias cidades e acompanhar de perto talentos incríveis. Ver nossas bandas municipais brilhando, sendo premiadas em categorias de alto nível técnico e, principalmente, ver o brilho nos olhos de cada criança, foi emocionante e mostrou o quanto Itaboraí tem potencial para crescer ainda mais na música.

Também foi muito importante prestar essa homenagem ao nosso querido Tom Barros, um dos fundadores do concurso, que nos deixou recentemente, mas deixou um legado de muita resistência e amor pela música. Durante o concurso vemos o empenho e dedicação dos jovens, para alcançar o pódio,” afirmou o organizador.

A coordenadora de projetos pedagógicos da SEMED, Regina Oliveira, ressaltou que a performance das bandas municipais no concurso mostrou o empenho e dedicação dos alunos da rede.

“É um grande orgulho ver as bandas da rede municipal de Itaboraí participando e se destacando em um evento como este. Desde 2021, a Prefeitura vem reativando e investindo progressivamente nas bandas escolares, com foco não apenas na música, mas também no aprendizado, na convivência e no desenvolvimento social das crianças. É muito gratificante vê-las competindo em igualdade com bandas de outras cidades com mais tempo de experiência e mostrando todo o talento e dedicação dos nossos alunos,” afirmou a coordenadora.

Na categoria Banda de Tambores, a Bamug conquistou o primeiro lugar, seguida pela Puma, em segundo, e pela Luz do Saber, em terceiro. Já Percussão com Liras, o primeiro lugar ficou com a Comdrac, seguida pela Ecom, em segundo, e pela Comugro, em terceiro.

Na categoria Percussão Sinfônica Juvenil, a JBR ficou em primeiro lugar, a Comcav em segundo e a Comuv em terceiro. Já na Percussão Sinfônica Sênior, a Comuf conquistou a primeira colocação.

A Percussão Melódica Juvenil teve a Comuf como campeã, seguida pela Comib, em segundo lugar, e pela Luz do Saber, em terceiro. Na categoria Percussão Melódica Sênior, a Puma conquistou o primeiro lugar, enquanto a Imperial ficou com a segunda colocação.

O título de Campeã Geral do 3º Concurso de Bandas e Fanfarras ficou com a Banda Puma, que se destacou na competição entre as corporações participantes.

Além das classificações nas categorias principais, bandas vinculadas à rede municipal de ensino de Itaboraí também conquistaram resultados importantes.

A Corporação Musical Antônio Joaquim, da E.M. Antônio Joaquim da Silva, que competiu na categoria Banda de Tambores, conquistou o 2º lugar em Comandante Mor e o 3º lugar em Pelotão Nacional.

A diretora da E.M Antônio Joaquim da Silva, Roberta Soares ressaltou o sentimento de orgulho pelos alunos que participaram pela primeira vez como concurseiros.

“É a segunda vez que participamos do festival de bandas de Itaboraí. Na primeira, viemos apenas como participação e, desta vez, competimos conquistando o 2º lugar em Comandante Mor e o 3º lugar em Pelotão Nacional. Foi muito gratificante acompanhar o crescimento das crianças, a dedicação, a harmonia e todo o desenvolvimento que elas alcançaram em apenas um ano de existência da banda”, afirmou a diretora da unidade.

Já a Corporação Musical Guilherme, da E.M. Guilherme de Miranda Saraiva, que participou da categoria Banda de Percussão Marcial, conquistou o 1º lugar em Baliza Feminino.

O concurso reforçou a importância das bandas e fanfarras como instrumentos de formação cultural, musical e social, reunindo músicos de diferentes idades e localidades em um espaço de convivência, competição e valorização da arte.

A realização do evento também contribuiu para movimentar o Centro de Itaboraí, levando apresentações musicais e a presença de famílias e admiradores das bandas à Praça Marechal Floriano Peixoto.