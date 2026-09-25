CCHAT celebra 216 anos com palestra sobre preservação do patrimônio histórico de Itaboraí - Foto: Divulgação

CCHAT celebra 216 anos com palestra sobre preservação do patrimônio histórico de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2026 10:41

Em celebração aos 216 anos da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT), a Prefeitura de Itaboraí, por meio da CCHAT, promoveu, nesta quinta-feira (24), a palestra “Patrimônio e Cultura: os Caminhos da Preservação”. O encontro reuniu estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) para uma conversa sobre a importância de preservar a história, a cultura e o patrimônio do município, através da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres.

Realizada na própria CCHAT, a atividade contou com a participação de Mauro Pazzini, Fátima Andrade e Mônica Cadorin, representantes do IPHAN, que abordaram diferentes aspectos relacionados à preservação do espaço histórico. Entre os temas discutidos estiveram o sobrado histórico e sua fiscalização, os cuidados necessários com o acervo documental e bibliográfico e o andamento do processo de tombamento da Casa de Cultura.

Para o subsecretário municipal de Cultura e gestor da CCHAT, Alan Mota, aproximar os estudantes do patrimônio histórico é também uma forma de fortalecer o vínculo da população com a história de Itaboraí.

“Celebrar os 216 anos da Casa de Cultura falando sobre preservação é uma forma de olhar para o passado e, ao mesmo tempo, pensar no futuro. É fundamental que os estudantes conheçam esse patrimônio, entendam sua importância e percebam que preservar a nossa história é uma responsabilidade de todos”, destacou Alan Mota.

A participação dos estudantes também reforçou o caráter educativo da iniciativa. Para Milena Monteiro, de 15 anos, aluna do 1° ano do ensino médio do Colégio Visconde de Itaboraí, conhecer mais sobre a história e a cultura do município contribui para a própria formação dos jovens.

“Eu acho muito importante, principalmente para a gente conhecer ainda mais a cultura da nossa cidade. É importante conhecer a nossa cultura até para nos conhecermos como pessoas também”, afirmou a estudante.

Ao longo da atividade, os alunos puderam conhecer mais sobre os desafios envolvidos na conservação de um patrimônio histórico e sobre o trabalho desenvolvido para garantir a preservação da memória material e documental de Itaboraí.

A programação integra as ações comemorativas pelos 216 anos da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres, espaço que preserva parte importante da memória cultural e histórica do município.