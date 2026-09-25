CCHAT celebra 216 anos com palestra sobre preservação do patrimônio histórico de ItaboraíFoto: Divulgação
Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres celebra 216 anos em Itaboraí
Para comemorar a data, foi promovido um encontro que reuniu estudantes da rede pública e foi realizada uma palestra sobre a importância da preservação do patrimônio histórico do município
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Parque Municipal Natural São José recebe paleontólogos internacionais
Visita ao parque integrou programação do Congresso Latino-Americano de Paleontologia de Vertebrados e destacou a importância do sítio para o estudo da evolução dos mamíferos na América do Sul
Itaboraí encerra curso de capacitação em Orçamento de Obras Públicas
Realizada durante cinco dias, a formação promovida pela Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ reuniu cerca de 40 profissionais de cinco municípios da região.
Homem é preso por roubo, extorsão e sequestro em Itaboraí
O criminosos foi localizado por agentes da 71ª DP, no bairro Vila Gabriela, após monitoramento do setor de inteligência
Curso profissional em Orçamento de Obras Públicas acontece em Itaboraí
A capacitação acontece durante a semana, no auditório da 25ª Subseção da OAB Itaboraí, e reúne participantes de diversos municípios da região.
Educação de Jovens e Adultos de Itaboraí no combate a violência contra mulher
A ação promovida pela Prefeitura objetiva levar informação sobre os diferentes tipos de violência, prevenção, enfrentamento e a importância da busca por ajuda
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