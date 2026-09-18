Itaboraí encerra curso de capacitação em Orçamento de Obras Públicas Foto: Divulgação
Itaboraí encerra curso de capacitação em Orçamento de Obras Públicas
Realizada durante cinco dias, a formação promovida pela Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ reuniu cerca de 40 profissionais de cinco municípios da região.
Itaboraí encerra curso de capacitação em Orçamento de Obras Públicas
Realizada durante cinco dias, a formação promovida pela Escola de Contas e Gestão do TCE-RJ reuniu cerca de 40 profissionais de cinco municípios da região.
Homem é preso por roubo, extorsão e sequestro em Itaboraí
O criminosos foi localizado por agentes da 71ª DP, no bairro Vila Gabriela, após monitoramento do setor de inteligência
Curso profissional em Orçamento de Obras Públicas acontece em Itaboraí
A capacitação acontece durante a semana, no auditório da 25ª Subseção da OAB Itaboraí, e reúne participantes de diversos municípios da região.
Educação de Jovens e Adultos de Itaboraí no combate a violência contra mulher
A ação promovida pela Prefeitura objetiva levar informação sobre os diferentes tipos de violência, prevenção, enfrentamento e a importância da busca por ajuda
SINE de Itaboraí abre inscrições para cursos gratuitos da Firjan
Oportunidades de qualificação profissional contemplam as áreas de soldagem, administração e elétrica.
Itaboraí inicia vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos
A campanha busca facilitar o acesso dos tutores à vacina, levando os pontos de atendimento para diferentes regiões da cidade.
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