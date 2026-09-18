Itaboraí encerra curso de capacitação em Orçamento de Obras Públicas - Foto: Divulgação

Itaboraí encerra curso de capacitação em Orçamento de Obras Públicas Foto: Divulgação

Publicado 18/09/2026 17:06 | Atualizado 18/09/2026 17:17

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Controladoria-Geral do Município (CGM), encerrou nesta sexta-feira (18) o curso “Orçamento de Obras Públicas: do ETP ao Projeto Básico”, promovido pela Escola de Contas e Gestão (ECG/TCE-RJ), do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). Cerca de 40 participantes finalizaram a capacitação, que teve início na última segunda-feira (14), no auditório da 25ª Subseção da OAB Itaboraí, no Centro.

Durante os cinco dias de formação, profissionais dos municípios de Itaboraí, Quissamã, Casimiro de Abreu, Maricá e Niterói participaram de atividades voltadas ao aprimoramento técnico sobre planejamento, elaboração e orçamento de obras públicas. Os participantes receberão certificação emitida pelo Tribunal de Contas.

A capacitação foi conduzida pelo professor Jonas Estevan, engenheiro civil, pós-graduado em Engenharia Estrutural e mestrando pela FGV, que apresentou conteúdos relacionados às etapas de planejamento e elaboração de projetos e orçamentos de obras públicas.

Para a controladora-geral do município, Angélica Wermelinger, o encerramento representa mais uma etapa importante na qualificação dos profissionais que atuam na administração pública.

“Encerramos esta capacitação com a certeza de que o conhecimento compartilhado ao longo desses cinco dias contribui para o aprimoramento dos processos e para uma atuação cada vez mais técnica e responsável dos servidores. A parceria com a Escola de Contas e Gestão também possibilita uma importante troca de experiências entre os municípios, fortalecendo a administração pública e a qualidade dos serviços prestados à população”, afirmou a controladora.

A iniciativa integra a programação de capacitações da ECG/TCE-RJ para 2026 e reforça a parceria com o município de Itaboraí na promoção do aperfeiçoamento técnico dos agentes públicos.