A maior caminhada para um deputado estadual no estado do Rio de Janeiro, reuniu milhares de pessoas apoiando Guilherme Delaroli - Foto: Reprodução

A maior caminhada para um deputado estadual no estado do Rio de Janeiro, reuniu milhares de pessoas apoiando Guilherme DelaroliFoto: Reprodução

Publicado 26/09/2026 17:12 | Atualizado 26/09/2026 18:00

O deputado estadual e candidato à reeleição Guilherme Delaroli (PL) liderou, na manhã deste sábado (26), a maior caminhada da história de Itaboraí e, segundo a organização, a maior realizada no Rio de Janeiro. A “Caminhada da Transformação” reuniu milhares de pessoas e ocupou mais de três quilômetros da Avenida 22 de Maio, principal via da cidade.

Sob sol forte, uma verdadeira multidão acompanhou Guilherme Delaroli durante o percurso, em uma grande mobilização que reuniu moradores, lideranças políticas, familiares e apoiadores. A avenida foi tomada pelas cores verde, amarelo e laranja, ao som de funk e forró.

O ato também marcou o maior evento político da campanha de reeleição de Guilherme Delaroli. Do início ao fim do percurso, o deputado esteve no meio da população, cumprimentando moradores, recebendo manifestações de apoio e acompanhando de perto a mobilização.

A caminhada contou com a presença do candidato a governador Douglas Ruas (PL), que discursou de cima de um trio elétrico. Ele destacou a transformação vivenciada por Itaboraí desde que o prefeito Marcelo Delaroli assumiu a cidade e ressaltou a parceria com Guilherme Delaroli e o deputado federal Altineu Côrtes na destinação de recursos para investimentos em infraestrutura.

“Ainda não é o bastante, precisamos pensar no futuro de muito mais prosperidade, por isso eu peço a vocês, vamos nos engajar nessa reta final. Nós temos um grande desafio”, enfatizou Douglas Ruas.

Guilherme Delaroli agradeceu a presença da população e destacou que a dimensão da caminhada demonstra a força do trabalho realizado na cidade.

“O que vivenciamos aqui é a demonstração do quanto trabalhamos por esse povo. Que Deus abençoe a cada um de vocês, gratidão por confiar na gente e nos dar a oportunidade de fazer o melhor por vocês”, declarou o deputado.

A “Caminhada da Transformação” também foi prestigiada pelo deputado federal e candidato à reeleição Altineu Côrtes e pelo prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, que demonstrou estar em plena recuperação de problemas cardíacos que o levaram a ser internado no início do mês.

Emocionado, Marcelo pediu aos moradores uma nova oportunidade para que o irmão continue representando Itaboraí na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

“O que eu mais amo é estar nas ruas conversando com a população, por isso eu peço a vocês para darem mais uma oportunidade ao meu irmão de representar a cidade na Alerj e continuar trabalhando muito para melhorar a vida de todos”, disse o prefeito.

O presidente da Câmara Municipal de Itaboraí, João Delaroli, além de outras lideranças políticas, também integrou a mobilização.

A gigantesca onda de pessoas percorreu mais de três quilômetros da Avenida 22 de Maio. A multidão foi embalada pelos ritmos do funk e do forró, enquanto bandeiras e camisas coloriam a principal via de Itaboraí.

Vice-presidente da Alerj, Guilherme Delaroli não conseguiu esconder a emoção em diversos momentos. Do alto do trio elétrico e também no meio do povo, o deputado acompanhou a mobilização e recebeu manifestações de carinho e apoio ao longo de todo o percurso.

A própria Avenida 22 de Maio, palco da caminhada, também simbolizou a transformação vivenciada por Itaboraí. A via recebeu importantes obras de infraestrutura e se tornou um dos cartões-postais da cidade.

Com milhares de pessoas nas ruas e uma extensão superior a três quilômetros, a “Caminhada da Transformação” marcou a campanha de Guilherme Delaroli e entrou para a história política de Itaboraí como uma mobilização de grande dimensão.

Para Guilherme, a imagem de uma Avenida 22 de Maio tomada pela população representa mais do que o tamanho de um evento: é a demonstração, nas ruas, da força do trabalho realizado e do reconhecimento de quem acompanha de perto as mudanças vivenciadas pela cidade.