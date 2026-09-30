Deputado Guilherme Delaroli manda recado pra bandidagem em reunião interrompida no bairro Santo Expedito em Itaboraí - Foto: Reprodução rede social

Deputado Guilherme Delaroli manda recado pra bandidagem em reunião interrompida no bairro Santo Expedito em ItaboraíFoto: Reprodução rede social

Publicado 30/09/2026 12:21

Uma reunião de campanha do Deputado Estadual Guilherme Delaroli (PL), candidato à reeleição e vice-presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), que acontecia no bairro Santo Expedito foi interrompida na noite desta terça-feira (29).

A atividade foi suspensa após uma ameaça de ataque atribuída a um traficante da região. O episódio foi relatado por Delaroli em um vídeo publicado nas redes sociais.

A ameaça teria sido feita para que a reunião fosse encerrada. Diante da situação, ele decidiu interromper o encontro, que reunia apoiadores e também crianças, para preservar a segurança dos presentes.

“É inadmissível no estado do Rio de Janeiro vagabundo invadir minha reunião e falar que se a gente não parasse ia entupir de bala”, afirmou Delaroli no vídeo.

O parlamentar também fez referência à sua trajetória como policial militar e declarou que não aceitaria intimidações durante suas atividades políticas.

Preocupado com a segurança da população o parlamentar achou melhor interromper a reunião, ele mandou um recado para a bandidagem, através do vídeo.



https://www.instagram.com/reel/Dd4_s5Ajn6W/?stkn=Mno5b2k2c3RoeTFo Veja o vídeo:

Histórico na região

Guilherme Delaroli mantém em Itaboraí uma de suas principais bases políticas. Antes de ingressar na política, o deputado integrou a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro por mais de duas décadas.

O parlamentar também já esteve envolvido em outro episódio de violência na cidade. Em outubro de 2023, Delaroli relatou ter reagido a uma tentativa de invasão de um clube onde estava com as filhas e um segurança. Na ocasião, houve troca de tiros e o caso foi registrado na 71ª DP.

Guilherme Delaroli tem a pauta da segurança pública como prioridade. Em um episódio que aconteceu em outubro de 2025, o parlamentar foi assaltado na saída da Alerj, porém perseguiu o assaltante e prendeu o ladrão, o caso viralizou nas redes sociais, alancando mais de 1 milhão de visualizações no seu instagram, também no fim do ano passado, o deputado apareceu apagando pichações do Comando Vermelho em um prédio público recém-inaugurado, no bairro de São Joaquim, em Itaboraí. O imóvel destinado a um centro de convivência para idosos havia sido arrombado, parcialmente incendiado e marcado com inscrições da facção.

Na ocasião, Guilherme Delaroli mandou um recado que repercutiu: "Aqui traficante não se cria. Vocês acham que morador vai pagar água, gás e internet para vocês? Podem procurar outro lugar."

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No dia 03 de maio deste ano, Guilherme Delaroli recebeu uma denúncia através de um vídeo que comprovava um estrupo de uma cadela, indignado, o parlamentar reuniu a Secretaria Municipal de Defesa dos Animais, Polícia Militar e GEPAM, localizou o criminoso o prendeu e resgatou a cadela. O caso repugnante repercutiu nacionalmente

Com histórico de luta contra o crime, o parlamentar já apagou pichações do Comando Vermelho em prédio público em Itaboraí, já prendeu estuprador de animais e ladrão de rua no centro do Rio de Janeiro

No último sábado (26), Delaroli participou de uma caminhada de campanha na Avenida 22 de Maio, em Itaboraí, ao lado do candidato ao governo do estado Douglas Ruas (PL), do prefeito Marcelo Delaroli, seu irmão, e de outros aliados.

O episódio que aconteceu nesta terça-feira (29) ocorre na reta final da campanha eleitoral no Rio de Janeiro e coloca novamente em evidência os desafios relacionados à segurança durante atividades políticas realizadas em áreas onde há atuação de grupos criminosos.