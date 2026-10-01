Trio preso por tráfico na comunidade do Rato Molhado, em ItaboraíFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil
Três homens são presos por tráfico de drogas em comunidade de Itaboraí
Agentes da 71ª DP realizavam uma ação e flagraram trio com atitude suspeita, com eles encontraram quantidade de entorpecentes e dinheiro em espécie
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Reunião de campanha de Guilherme Delaroli é interrompida após ameaça
Deputado estadual candidato à reeleição teve ato suspenso por ameaça feita por traficante no bairro Santo Expedito, preocupado com a população o parlamentar deu recado aos criminosos
Itaboraí recebe Ateliê com foco em moda sustentável
Projeto oferece capacitação, criatividade e novas possibilidades de geração de renda para mulheres do município incentivando o empreendedorismo feminino
Itaboraí reúne 1.500 músicos no 3º Concurso de Bandas e Fanfarras
Evento realizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, reuniu 30 bandas da cidade e de outros municípios em uma celebração de música, disciplina e cultura.
Delaroli lidera a maior caminhada da história de Itaboraí e do estado do Rio
Mobilização reuniu milhares de pessoas por mais de três quilômetros da Avenida 22 de Maio, apoiando Guilherme Delaroli e marcou o maior evento político da campanha de deputado estadual destas eleições
Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres celebra 216 anos em Itaboraí
Para comemorar a data, foi promovido um encontro que reuniu estudantes da rede pública e foi realizada uma palestra sobre a importância da preservação do patrimônio histórico do município
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