Trio preso por tráfico na comunidade do Rato Molhado, em Itaboraí - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Trio preso por tráfico na comunidade do Rato Molhado, em ItaboraíFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV Mais Brasil

Publicado 01/10/2026 10:56 | Atualizado 01/10/2026 15:04

Os agentes da unidade policial, faziam uma ação de monitoramento na Rua Afonso Viegas Garcia, na altura da quadra 2, por volta das 16h, a ação tinha intenção de investigar uma organização criminosa, que vem atuando na região.

Segundo informações da Polícia Civil, durante a diligência os agentes perceberam uma intensa movimentação de pessoas na região. Ainda de acordo com os investigadores, indivíduos chegavam e deixavam o local em uma dinâmica que aparentava estar relacionada à compra de entorpecentes.

No ponto monitorado, os policiais também teriam observado três homens que se revezavam na comercialização das drogas. Os materiais aparentemente comercializados estavam dentro de uma mochila preta.

Diante da movimentação observada, os agentes realizaram a abordagem dos três suspeitos. Durante a abordagem, foram apreendidos 60 pinos de cocaína, 75 invólucros com erva seca e 60 invólucros contendo uma substância de aparência semelhante a pedra amarelada, além de R$ 145,00 em dinheiro.

Ao todo, foram recolhidas 195 unidades de invólucros com características de entorpecentes.

O trio foi identificados como Lorran da Conceição Pinto, Marcos Paulo Alves Monteiro e Matheus Cabral Reis. Uma segunda equipe da Polícia Civil, que estava na Avenida 22 de Maio, foi acionada para dar apoio à ocorrência.

Os elementos suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a 71ª DP, onde a ocorrência foi registrada. Os sspeitos foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

A Polícia Civil informou que a 71ª DP vem intensificando as ações de combate ao tráfico de drogas em Itaboraí, com utilização de monitoramento e trabalho de inteligência para identificar pontos de comercialização de entorpecentes.

O trio permanece preso, a disposição da Justiça.

