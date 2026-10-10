O suspeito de cometer crimes é conduzido por policiais civis - Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

O suspeito de cometer crimes é conduzido por policiais civisReprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 10/10/2026 13:13





O acusado é conhecido pelos apelidos de “Piloto” e “Rato”, foi preso preventivamente por suspeita de participação em um roubo seguido de extorsão e sequestro.



Segundo a investigação que aconteceu por conta de denúncias anônimas a Policia Civil, as vítimas estavam gritando e sendo coagidas e teriam sido levadas para uma área de mata, onde permaneceram por cerca de quatro horas sob o poder dos criminosos.



Os agentes da 71ª DP (Centro de Itaboraí), monitoraram o acusado após o crime, durante semanas, o suspeito foi localizado na Estrada de Vila Nova, em Três Pontes. Ao perceber a chegada dos agentes, ele tentou fugir para um matagal, mas foi alcançado. Um homem foi preso no fim da tarde desta sexta-feira (09) por agentes da 71ª DP de Polícia Civil (Centro de Itaboraí) por suspeita de sequestro e extorsão, além disso o homem é apontado pela polícia como uma das lideranças do tráfico de drogas no bairro Três Pontes, o investigado teria participado de um roubo de uma motocicleta e exigido transferências bancárias às vítimas sob ameaças de morte.O acusado é conhecido pelos apelidos de “Piloto” e “Rato”, foi preso preventivamente por suspeita de participação em um roubo seguido de extorsão e sequestro.Segundo a investigação que aconteceu por conta de denúncias anônimas a Policia Civil, as vítimas estavam gritando e sendo coagidas e teriam sido levadas para uma área de mata, onde permaneceram por cerca de quatro horas sob o poder dos criminosos.Os agentes da 71ª DP (Centro de Itaboraí), monitoraram o acusado após o crime, durante semanas, o suspeito foi localizado na Estrada de Vila Nova, em Três Pontes. Ao perceber a chegada dos agentes, ele tentou fugir para um matagal, mas foi alcançado.

O crime

O crime investigado aconteceu em 31 de março deste ano. Segundo a Polícia Civil, as vítimas teriam entrado por engano em uma rua nas proximidades do Itaboraí Plaza Shopping e foram abordadas por criminosos. Durante a ação criminosa, o grupo teria roubado uma motocicleta e levado as vítimas para uma área de mata.

Vítimas foram ameaçadas de morte



No local que as vítimas foram levadas e mantidas em cativeiro (uma área de mata), elas teriam sido coagidas a realizar transferências bancárias, sob ameaças de morte. Os investigadores também apuram relatos de que familiares das vítimas foram procurados pelos criminosos e pressionados a pagar valores via transferência pix, sob ameaças de morte.

A prisão



Segundo a Polícia Civil, a identificação de “Piloto” ocorreu após a prisão de outro investigado, em 15 de setembro. A partir do avanço das apurações, os agentes reuniram informações que apontaram a possível participação dele no grupo suspeito de envolvimento nos crimes.



Contra o homem já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Itaboraí.



Após a captura, ele foi levado para a 71ª DP e permaneceu à disposição da Justiça, neste sábado (10), o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional. Nossa redação entrou em contato com a defesa do acusado por telefone, e não quis dar declaração a imprensa.



Demais cúmplices

A investigação continua para esclarecer a participação de outros suspeitos e identificar outros possíveis envolvidos.





