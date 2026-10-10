O suspeito de cometer crimes é conduzido por policiais civisReprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
O acusado é conhecido pelos apelidos de “Piloto” e “Rato”, foi preso preventivamente por suspeita de participação em um roubo seguido de extorsão e sequestro.
Segundo a investigação que aconteceu por conta de denúncias anônimas a Policia Civil, as vítimas estavam gritando e sendo coagidas e teriam sido levadas para uma área de mata, onde permaneceram por cerca de quatro horas sob o poder dos criminosos.
Os agentes da 71ª DP (Centro de Itaboraí), monitoraram o acusado após o crime, durante semanas, o suspeito foi localizado na Estrada de Vila Nova, em Três Pontes. Ao perceber a chegada dos agentes, ele tentou fugir para um matagal, mas foi alcançado.
No local que as vítimas foram levadas e mantidas em cativeiro (uma área de mata), elas teriam sido coagidas a realizar transferências bancárias, sob ameaças de morte. Os investigadores também apuram relatos de que familiares das vítimas foram procurados pelos criminosos e pressionados a pagar valores via transferência pix, sob ameaças de morte.
Segundo a Polícia Civil, a identificação de “Piloto” ocorreu após a prisão de outro investigado, em 15 de setembro. A partir do avanço das apurações, os agentes reuniram informações que apontaram a possível participação dele no grupo suspeito de envolvimento nos crimes.
Contra o homem já havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Itaboraí.
Após a captura, ele foi levado para a 71ª DP e permaneceu à disposição da Justiça, neste sábado (10), o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional. Nossa redação entrou em contato com a defesa do acusado por telefone, e não quis dar declaração a imprensa.
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