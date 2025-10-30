Dupla de traficantes é presa em Itaboraí - Foto: Jornal O Dia

Dupla de traficantes é presa em ItaboraíFoto: Jornal O Dia

Publicado 30/10/2025 18:02 | Atualizado 30/10/2025 18:04

Itaboraí - Agentes da 71ª DP flagraram dois homens com uma grande quantidade de cocaína, crack, maconha e um rádio comunicador na comunidade Terra Nobre após uma operação de inteligência dos Policiais, o caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (29), na Comunidade Terra Nobre, região Central da cidade.

A dupla, identificada como Reinaldo Gomes da Silva Júnior e Alan Silva Miranda, atuavam no tráfico local e foram presos em flagrante.

A ofensiva foi conduzida por agentes da 71ª Delegacia de Polícia (Itaboraí), sob o comando da Delegada Norma Passos Lacerda, após intenso trabalho de inteligência e cruzamento de informações sobre o comércio ilegal de entorpecentes na região.

Segundo informações, durante o cerco tático montado pelo Grupo de Investigação Continuada (GIC), os policiais localizaram os suspeitos em uma área de mata usada como rota de fuga por traficantes. Ao perceberem a aproximação das viaturas, a dupla tentou escapar, mas foi rapidamente cercada e detida.

Com eles, os agentes encontraram 37 embalagens de cocaína, 50 pedras de crack, 105 trouxinhas de maconha, um rádio comunicador e R$ 160 em espécie, quantia que seria fruto da venda de drogas.

Segundo a Polícia Civil, o material apreendido estava pronto para distribuição e abastecia diferentes pontos do tráfico da região.

Após o flagrante,

o material ilícito foi apreendido e o os elementos encaminhados para a 71ª DP, onde o caso foi registrado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.