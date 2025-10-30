Dupla de traficantes é presa em ItaboraíFoto: Jornal O Dia
o material ilícito foi apreendido e o os elementos encaminhados para a 71ª DP, onde o caso foi registrado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Agora você pode ler esta notícia off-line
Dupla de traficantes é presa em ItaboraíFoto: Jornal O Dia
Cerco implacável da Polícia Civil desmantela ponto de tráfico em Itaboraí
Na ação, uma dupla identificada como Reinaldo Gomes da Silva Júnior e Alan Silva Miranda foi presa com um arsenal de drogas
1ª Roda de Conversa sobre Plantas Medicinais reúne dezenas de participantes no Horto Municipal
Evento destacou os usos e benefícios das ervas, promoveu troca de espécies e incentivou o cultivo consciente das plantas
Aulas da rede municipal de Itaboraí retornam nesta quinta-feira
A Prefeitura reforça o compromisso com a segurança e o bem-estar de alunos, profissionais da educação e suas famílias
Milena Titoneli conquista medalha de prata no Mundial de Taekwondo
O resultado é motivo de orgulho e mostra que, com apoio e preparo, os atletas de Itaboraí seguem conquistando reconhecimento no cenário mundial
Itaboraiense Henrique Marques é campeão mundial de Taekwondo na China
O Brasil volta ao lugar mais alto do pódio em um Mundial de Taekwondo, e Itaboraí reafirma seu protagonismo na formação de campeões
Prefeitura de Itaboraí faz 9ª semana da Vacinação Antirrábica Itinerante
Podem ser vacinados cães e gatos com mais de três meses de idade, desde que saudáveis no momento da aplicação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.