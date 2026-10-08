Marcelo Delaroli, o prefeito mais votado do Brasil, sai gigante das urnas no primeiro turno e consolida força politica no estado do Rio de Janeiro - Foto: Jornal O Dia

Marcelo Delaroli, o prefeito mais votado do Brasil, sai gigante das urnas no primeiro turno e consolida força politica no estado do Rio de JaneiroFoto: Jornal O Dia

Publicado 08/10/2026 18:09 | Atualizado 08/10/2026 18:25

Desde o início da disputa, Marcelo manteve apoio aos nomes que compõem seu campo político. O resultado das urnas mostrou uma votação expressiva em Itaboraí para os principais candidatos do PL nas disputas majoritárias e proporcionais.

Na corrida pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro foi o candidato mais votado em Itaboraí, com 71.796 votos, correspondentes a 54,88% dos votos. Na disputa pelo Governo do Estado, Douglas Ruas também terminou na liderança no município, com 71.168 votos, ou 59,31% dos votos válidos.

O resultado se repetiu na disputa pelo Senado. Carlos Portinho foi o mais votado em Itaboraí, com 69.210 votos (31,03%), seguido por Carlos Jordy, com 62.707 votos (28,11%). Os dois foram eleitos para representar o Rio de Janeiro no Senado.

Deputado Guilherme Delaroli entre os cinco mais votados do estado

Na eleição para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o resultado ganhou ainda mais peso para a família Delaroli.

Guilherme Delaroli foi o candidato a deputado estadual mais votado em Itaboraí, com 52.210 votos, o desempenho fez de Itaboraí a cidade onde o parlamentar recebeu sua maior votação absoluta em todo o estado.

No resultado geral do Rio de Janeiro, Guilherme foi reeleito com 166.374 votos e terminou na quinta colocação entre os 70 deputados estaduais eleitos, atrás apenas de Índia Armelau, Márcio Canella, Renata Souza e Dani Balbi. (CNN Brasil⁠)

A votação representa uma marca importante para a política de Itaboraí: mais de 52 mil eleitores do município escolheram Guilherme para continuar na Alerj, fazendo da cidade o principal reduto eleitoral do deputado em todo o estado.

Uma votação que ultrapassou os limites de Itaboraí

O resultado de Guilherme também mostra a dimensão regional do grupo político. Além dos 52.210 votos em Itaboraí, o deputado recebeu 34.127 votos na capital, 11.370 em São Gonçalo, 10.892 em Maricá e 4.769 em São João de Meriti.

Ao todo, foram 166.374 votos em 92 municípios, consolidando Guilherme entre os cinco deputados estaduais mais votados do Rio de Janeiro.

O desempenho ocorre em um cenário no qual Itaboraí passou a ocupar posição de destaque no debate político regional. A cidade foi palco, durante a campanha, de grandes mobilizações em apoio à candidatura de Guilherme e aos nomes do grupo, incluindo a caminhada realizada na Avenida 22 de Maio, que reuniu milhares de pessoas ao longo de mais de três quilômetros.

Marcelo Delaroli no centro do resultado político

O resultado das urnas colocao prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli no centro de uma equação política que ultrapassa os limites administrativos municipais.

Com Flávio Bolsonaro liderando a votação presidencial no município, Douglas Ruas na primeira colocação para governador, Portinho e Jordy ocupando as duas primeiras posições na disputa pelo Senado e Guilherme Delaroli liderando a votação para deputado estadual, o primeiro turno produziu uma sequência de resultados favoráveis aos nomes do mesmo campo político em Itaboraí.

Mais do que uma fotografia eleitoral de 4 de outubro, os números dão dimensão à influência política construída pelo grupo Delaroli em Itaboraí e na Região Metropolitana.

Marcelo Delaroli, que já havia sido reeleito prefeito do município, agora encerra o primeiro turno com uma nova demonstração de força nas urnas: os principais nomes apoiados pelo seu grupo tiveram desempenho expressivo na cidade, enquanto seu irmão, Guilherme Delaroli, garantiu uma das cinco maiores votações para a Alerj em todo o estado.

Em Itaboraí, a urna entregou números que colocam Marcelo Delaroli e seu grupo político novamente no centro do mapa eleitoral do Rio.