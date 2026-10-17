Homem estava retirando o cabos de um bueiro quando foi abordado pelos agentes - Divulgação / Força Municipal

Homem estava retirando o cabos de um bueiro quando foi abordado pelos agentesDivulgação / Força Municipal

Publicado 17/10/2026 11:28





Um motociclista abordou os agentes e disse que havia visto um homem mexendo em um bueiro, aparentemente arrancando os fios, no cruzamento das avenidas Delfim Moreira e Epitácio Pessoa.



A equipe se dirigiu ao local informado e flagrou o furto. Antunes Fernando Borges da Silva foi abordado e conduzido à 14ª DP (Leblon) com aproximadamente um metro de cabo apreendido pelos agentes. Um homem foi preso em flagrante por furto de cabos no Leblon, na Zona Sul do Rio , nesta sexta-feira (16). Agentes da Força Municipal realizavam patrulhamento na região do Jardim de Alah quando receberam um aviso sobre a ação criminosa.Um motociclista abordou os agentes e disse que havia visto um homem mexendo em um bueiro, aparentemente arrancando os fios, no cruzamento das avenidas Delfim Moreira e Epitácio Pessoa.A equipe se dirigiu ao local informado e flagrou o furto. Antunes Fernando Borges da Silva foi abordado e conduzido à 14ª DP (Leblon) com aproximadamente um metro de cabo apreendido pelos agentes.

A defesa de Antunes Fernando Borges da Silva não foi localizada. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

Adolescente apreendido



Na mesma região, um adolescente que usava uma bicicleta e possuía características semelhantes às de um suspeito mencionado em denúncias anteriores sobre a prática de crimes no local também foi abordado por agentes da Força Municipal nesta sexta-feira (16).



Durante a abordagem, o rapaz forneceu informações confusas sobre sua identidade, o que chamou a atenção da equipe. Ele foi conduzido à 14ª DP (Leblon), onde os policiais constataram a existência de um mandado de apreensão em aberto.



Os agentes encaminharam o adolescente à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

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