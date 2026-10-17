Homem estava retirando o cabos de um bueiro quando foi abordado pelos agentesDivulgação / Força Municipal
Um motociclista abordou os agentes e disse que havia visto um homem mexendo em um bueiro, aparentemente arrancando os fios, no cruzamento das avenidas Delfim Moreira e Epitácio Pessoa.
A equipe se dirigiu ao local informado e flagrou o furto. Antunes Fernando Borges da Silva foi abordado e conduzido à 14ª DP (Leblon) com aproximadamente um metro de cabo apreendido pelos agentes.
Adolescente apreendido
Durante a abordagem, o rapaz forneceu informações confusas sobre sua identidade, o que chamou a atenção da equipe. Ele foi conduzido à 14ª DP (Leblon), onde os policiais constataram a existência de um mandado de apreensão em aberto.
Os agentes encaminharam o adolescente à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Operação mira quadrilha de roubo de cargas
Ao todo, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), cumprem três mandados de prisão temporária e 15 de busca e apreensão.
De acordo com a polícia, o caso aconteceu em 30 de setembro, na Rodovia Presidente Dutra, na altura da Pavuna. O caminhão fazia o transporte de 16 paletes de medicamentos. A carga era avaliada em R$ 488 mil.
O caminhão foi abordado poucos minutos depois de deixar a transportadora. Cerca de 10 homens participaram do assalto, usando cinco carros e duas motocicletas. Segundo as investigações, a quadrilha planejou cuidadosamente a ação, com divisão de tarefas entre os integrantes.
Enquanto parte dos criminosos monitorava o deslocamento do caminhão, outros ficaram responsáveis pela abordagem, escolta e proteção da carga roubada. O grupo também contava com um integrante especializado em neutralizar sistemas eletrônicos de segurança, que conseguiu desativar o bloqueio do veículo.
Para dificultar a localização do caminhão, os criminosos ainda trocaram as placas por outras que eram de um veículo com características semelhantes ao roubado.
As investigações apontam que o grupo é vinculado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no Complexo da Maré, também na Zona Norte. O caminhão foi encontrado nas proximidades da comunidade, mas toda a carga de medicamentos havia sido levada.
Ainda segundo as investigações, ao menos três carros usados pelos criminosos no ataque estavam cadastrados em uma plataforma de transporte de passageiros por aplicativo. Os veículos continuavam circulando pela cidade e realizando corridas.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.