Gisele é uma das principais cantoras do segmento gospel no Brasil - Rafael Barreto / PMBR

Gisele é uma das principais cantoras do segmento gospel no BrasilRafael Barreto / PMBR

Publicado 17/10/2026 17:36

Um homem identificado como Thiago de Mattos Teixeira morreu após ser baleado, neste sábado (17), em Campo Grande, na Zona Oeste. Ele é ex-cunhado da cantora gospel Gisele Nascimento . Segundo a Polícia Militar, o homem foi atingido por disparos após um desentendimento. Thiago chegou a ser levado ao Hospital Oeste D'Or, em Campo Grande, mas não resistiu aos ferimentos.





Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Mário Larrúbia. No local, os agentes receberam a informação de que um homem havia sido atingido por tiros após um desentendimento.



Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Thiago é irmão de Rogério Gentil, conhecido pastor evangélico do Rio. Gisele Nascimento e Rogério anunciaram o fim do relacionamento em junho de 2025, após mais de 20 anos juntos. LEIA MAIS: Quintal do Zé Gotinha estreia no Centro com roda de samba e circo Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para verificar uma ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Mário Larrúbia. No local, os agentes receberam a informação de que um homem havia sido atingido por tiros após um desentendimento.Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) foi acionada e investiga o caso. Thiago é irmão de Rogério Gentil, conhecido pastor evangélico do Rio. Gisele Nascimento e Rogério anunciaram o fim do relacionamento em junho de 2025, após mais de 20 anos juntos.

Quem é Gisele Nascimento

Gisele Santos do Nascimento Teixeira, conhecida artisticamente como Gisele Nascimento, nasceu no Rio de Janeiro, tem 43 anos, e construiu sua trajetória na música gospel. Filha do cantor, arranjador e produtor musical Tuca Nascimento, ela cresceu em uma família ligada à música cristã e também integra o Trio Nascimento, formado com a irmã Michelle Nascimento e o primo Wilian Nascimento.

Ao longo da carreira, lançou álbuns como Minha Herança, Transforma-me, O Sonho Não Acabou e Janelas da Alma, além de projetos mais recentes, como 20 Anos (Ao Vivo).

Gisele também entrou na política: em 2022, concorreu a deputada federal pelo União Brasil; em 2024, disputou uma vaga de vereadora na cidade do Rio pelo Republicanos; e, em 2026, candidatou-se a deputada estadual pelo Solidariedade.

Nas três eleições, não foi eleita e ficou como suplente nas disputas anteriores. Além da carreira artística, a cantora esteve à frente, com o então marido, Rogério Gentil, de atividades religiosas ligadas à GETEMI Church, em Campo Grande, na Zona Oeste. Hoje ela é casada com o vereador pela cidade de Seropédica, Allan Oliveira.

A reportagem de O DIA entrou em contato com o advogado de Gisele Nascimento, Max da Costa, que afirmou que a polícia está investigando a agressão por parte de Thiago contra a cantora e que está apurando os tiros e o caso.