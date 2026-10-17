Policiais apreenderam arma e munições - Divulgação / PMERJ

Policiais apreenderam arma e muniçõesDivulgação / PMERJ

Publicado 17/10/2026 16:58

Um homem foi preso na manhã deste sábado (17), após ser flagrado em um veículo furtado na Avenida Engenheiro Souza Filho, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio . Durante a abordagem, policiais militares do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) apreenderam uma pistola calibre 9 mm e munições.

Policiais apreenderam arma e munições Divulgação / PMERJ

Segundo a Polícia Militar, as equipes interceptaram o carro após perceberem que ele trafegava na contramão. Durante a verificação, os agentes constataram que o veículo era proveniente de furto e circulava com uma placa diferente da original.

A ocorrência foi encaminhada à 32ª DP (Taquara).

Homem é preso com rádio transmissor na Zona Oeste

Um homem, não identificado, foi preso em flagrante, neste sábado (17), durante um patrulhamento de policiais militares do 14º BPM (Bangu) nas proximidades da comunidade conhecida como Perereca, em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio. Com ele, os agentes apreenderam um rádio transmissor.



Segundo a Polícia Militar, após consulta, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito.



A ocorrência foi encaminhada à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A reportagem tenta contato com a Polícia Civil para mais informações.

O rádio transmissor é um equipamento que permite a comunicação entre pessoas por meio de frequências de rádio e pode ser utilizado para monitorar a movimentação policial e alertar sobre a chegada de agentes. Em áreas com atuação do tráfico de drogas, o aparelho pode ser usado por criminosos para facilitar a comunicação entre integrantes do grupo.

PM realiza operações contra tráfico de drogas

Policiais militares realizaram, nesta sexta-feira (16), operações no Complexo da Pedreira e na comunidade do Muquiço, ambas na Zona Norte do Rio.

No Muquiço, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) detiveram um homem e apreenderam entorpecentes, ainda a serem contabilizados, e um rádio comunicador durante uma ação na região. A ocorrência está em andamento na 30ª DP (Marechal Hermes).

Já na Pedreira, agentes do 41º BPM (Irajá) realizam a Operação Barricada Zero, que tem como objetivo reprimir roubos de cargas e de veículos, recuperar veículos roubados ou clonados e retirar barricadas instaladas nas vias da comunidade. Não há informações sobre o saldo da ação até o momento.