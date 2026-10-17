Mariana foi detida em Itaboraí - Reprodução/Polícia Civil

Mariana foi detida em ItaboraíReprodução/Polícia Civil

Publicado 17/10/2026 16:09

A Polícia Civil prendeu Mariana de Oliveira Minas, de 42 anos, investigada por suspeita de participação em uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes . Ela foi localizada na quarta-feira (14), em um abrigo em Itaboraí, na Região Metropolitana.

Suspeita também é investigada por abandono de incapaz





Na unidade, a menina relatou que estava com um telefone celular dado pela mãe, mas que não a via desde o dia anterior. O episódio foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) como abandono de incapaz.



Conforme o registro, a criança vivia com Mariana em um abrigo do município. A mulher também possui antecedentes policiais por abandono de incapaz e foi presa em 2012 por suspeita de matar o ex-marido a facadas.



As investigações sobre a rede avançaram após a prisão de Cordovil, no Grajaú, Zona Norte. A partir da análise de informações reunidas durante as diligências, os agentes passaram a investigar outros possíveis participantes do esquema.



Em outubro, a Polícia Civil O nome de Mariana voltou a aparecer em um registro policial em agosto deste ano, quando uma criança foi levada à delegacia de Itaboraí por um homem que a encontrou sozinha em um bar.Na unidade, a menina relatou que estava com um telefone celular dado pela mãe, mas que não a via desde o dia anterior. O episódio foi registrado na 71ª DP (Itaboraí) como abandono de incapaz.Conforme o registro, a criança vivia com Mariana em um abrigo do município. A mulher também possui antecedentes policiais por abandono de incapaz e foi presa em 2012 por suspeita de matar o ex-marido a facadas.As investigações sobre a rede avançaram após a prisão de Cordovil, no Grajaú, Zona Norte. A partir da análise de informações reunidas durante as diligências, os agentes passaram a investigar outros possíveis participantes do esquema.Em outubro, a Polícia Civil prendeu Luiz Alberto Martins Sobrinho , de 68 anos, apontado pelos investigadores como um dos articuladores da organização enquanto Ariane Minas, filha dela, tinha sido presa em Nova Iguaçu, na baixada fluminense.

Segundo as apurações, os suspeitos teriam usado aplicativos de mensagens para facilitar o aliciamento de crianças e adolescentes, com ofertas de dinheiro ou vantagens materiais. A polícia também investiga relatos de abusos em encontros e festas.



A denúncia apresentada contra Cordovil aponta que os crimes teriam ocorrido entre 2020 e 2025 e envolvido ao menos três vítimas, com idades entre 10 e 17 anos. Durante a investigação, foram encontrados mais de oito mil arquivos com conteúdo sexual envolvendo menores no celular do professor, segundo informações divulgadas pelas autoridades.



A reportagem de O DIA tenta contato com as defesas de Mariana de Oliveira Minas, Ariane Minas, Cordovil Antônio Nogueira Martins e Luiz Alberto Martins Sobrinho. O espaço segue aberto para posicionamentos.