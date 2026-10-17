Mamógrafo móvel estará no Jardim Paraíso até este domingo (18) - Divulgação/SES-RJ

Mamógrafo móvel estará no Jardim Paraíso até este domingo (18)Divulgação/SES-RJ

Publicado 17/10/2026 09:06

Durante o Outubro Rosa, o Mamógrafo Móvel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) vai percorrer o estado oferecendo exames gratuitos voltados à saúde das mulheres. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o equipamento estará no Jardim Paraíso até domingo (18). No dia 26, a unidade chega a Cabo Frio, onde fica até o dia 31 deste mês. Todas as pacientes serão encaminhadas pela regulação de saúde das prefeituras.

O mês é marcado pela campanha Outubro Rosa, que visa conscientizar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, recentemente, do colo de útero. Em ambas as cidades, a unidade oferece até 150 exames diários. Além de mamografias, o Mamógrafo Móvel faz ultrassonografias de tireoide (com e sem Doppler), mamária, pélvica e transvaginal (com e sem Doppler).



Atendimento e Documentação



Para a realização do exame é necessário o agendamento prévio, realizado pelas secretarias municipais de saúde, pedido médico original acompanhado do RG, do cartão do SUS e do comprovante de residência.

Os resultados ficam disponíveis para consulta no portal oficial da secretaria: rj.gov.br/saude/laudos

Onco Baixada promove ações de acolhimento



O Instituto Estadual de Oncologia da Baixada (Onco Baixada) realizou, na quinta-feira (15), ação comemorativa da campanha Outubro Rosa com uma programação voltada para a prevenção do câncer de mama. O público atendido pela unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) participou de atividades de conscientização sobre a doença e cuidados com a autoestima dos pacientes.

A celebração também trouxe informações direitos da pessoa que enfrenta o câncer, com a distribuição de uma cartilha que aborda questões previdenciárias e trabalhistas, concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC) e atendimentos prioritários.



A paciente Lidia Rodrigues, de 62 anos, está em acompanhamento na unidade e destacou a importância das orientações. "Muitas vezes não conhecemos todos os benefícios e serviços aos quais podemos ter acesso durante o tratamento", comentou.



A ação também envolveu as colaboradoras da unidade, que assistiram palestra da coordenadora da Mastologia, Gabriela de Mattos. O encontro abordou rastreamento, detecção precoce, alterações nas mamas que merecem atenção e a importância de procurar avaliação profissional diante de sinais suspeitos. A proposta foi orientar as profissionais para reconhecer informações confiáveis e compartilhá-las fora do ambiente hospitalar, já que muitas são procuradas por conhecidos em busca de orientações sobre exames e alterações mamárias. Ela ressaltou que as recomendações para a realização da mamografia devem considerar as diretrizes vigentes e a situação individual de cada mulher.



A programação contou ainda com apresentações musicais, distribuição de brindes, decoração temática e sessões de maquiagem no setor de Quimioterapia. Durante as atividades, Juliana Rocha, de 31 anos, em tratamento contra o câncer de mama desde maio, realizou sua última sessão de quimioterapia e foi convidada para tocar o sino da superação.



"Estou muito emocionada, pois as últimas quimios foram muito pesadas. Foi um dia lindo para mim, com música e surpresas", contou.