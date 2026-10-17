Dia do Comerciário é comemorado na terceira segunda-feira de outubro - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Dia do Comerciário é comemorado na terceira segunda-feira de outubroReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 17/10/2026 05:00

Nesta segunda-feira (19), comemora-se o Dia do Comerciário . E, por isso, com exceção dos estabelecimentos comerciais localizados nos aeroportos, portos e estações ferroviárias, metroviárias e rodoviárias, o comércio do Rio não poderá funcionar.

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), firmada entre o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro (SindilojasRio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro (SECRJ), estabelece que no Dia do Comerciário, comemorado sempre na terceira segunda-feira de outubro, as lojas não podem abrir. A CCT define ainda que são garantidos os salários dos empregados para todos os efeitos legais, inclusive o repouso semanal remunerado.

A exceção é para as lojas em aeroportos, portos e estações ferroviárias, metroviárias e rodoviárias, que devem ter um Termo de Adesão especial para abrir neste dia, homologado pelos dois sindicatos.