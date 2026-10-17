Fotos! Paolla Oliveira é coroada rainha da Imperatriz Leopoldinense

Paolla Oliveira foi coroada, na noite deste sábado (17), rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A cantora IZA foi a responsável por oficializar o reinado da atriz, que já esteve à frente da Grande Rio. Na quadra da agremiação de Ramos, Zona Norte do Rio, a cerimônia conta com shows de Jorge Aragão, Xandy de Pilares e de IZA, ex-rainha da Swing da Leopoldina.

Nas redes sociais, a artista mostrou aos fãs alguns detalhes da fantasia usada na coroação. "O meu sonho de ser feliz vem de lá, sou Imperatriz Leopoldinense", comemorou Paolla.







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A atriz regressou ao posto após a despedida da Grande Rio em 2025, escola de samba em que esteve à frente dos ritmistas por sete anos. No anúncio de Paolla à frente da Swing da Leopoldina, a presidente Cátia Drumond falou sobre a chegada dela.

"É com muita alegria e honra que a nossa escola recebe a Paolla como rainha de bateria. Tenho certeza que ela chega para somar ao nosso time, aos nossos ritmistas e principalmente à comunidade de Ramos e toda Zona da Leopoldina, que está ansiosa para abraçar e reverenciar sua nova majestade. Que ela seja muito bem-vinda e claro, muito feliz conosco", comemorou.

Saída da Grande Rio

No Carnaval de 2025, a artista se despediu da Grande Rio após cinco anos à frente da Invocada. Na ocasião, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, ela explicou que precisava dedicar o tempo dela aos compromissos de trabalho e familiares. À época, Paolla Oliveira viveu Heleninha Roitman no remake da novela "Vale Tudo".



"Eu preciso pensar agora em redistribuir um pouquinho da minha atenção e da minha energia. Eu tenho um trabalho muito importante que eu corri atrás, que vai demandar de mim de uma maneira diferente. E eu tenho uma questão familiar, uma questão delicada familiar de saúde", afirmou.

Após a saída dela da Grande Rio, Virginia Fonseca, 27 anos, teve um breve reinado de uma disputa de Carnaval. A influenciadora assumiu o posto de rainha em 2025 e, neste ano, esteve na Marquês de Sapucaí pela agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com o enredo "A nação do mangue", a Grande Rio ficou de fora do Desfile das Campeãs, após ficar em oitavo lugar na disputa.

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