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Fotos! Paolla Oliveira é coroada rainha da Imperatriz Leopoldinense
Carnaval

Fotos! Paolla Oliveira é coroada rainha da Imperatriz Leopoldinense

Cerimônia acontece na quadra da agremiação de Ramos e conta com a participação de IZA

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Larissa Amaral
Paolla Oliveira é coroada rainha da Imperatriz
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Paolla Oliveira é a nova rainha da Imperatriz Leopoldinense
Cerimônia de coroação aconteceu na quadra da agremiação
Paolla Oliveira está à frente da Swing da Leopoldina
Paolla Oliveira
Paolla Oliveira é coroada rainha da Imperatriz Leopoldinense
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Paolla Oliveira foi coroada, na noite deste sábado (17), rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense. A cantora IZA foi a responsável por oficializar o reinado da atriz, que já esteve à frente da Grande Rio. Na quadra da agremiação de Ramos, Zona Norte do Rio, a cerimônia conta com shows de Jorge Aragão, Xandy de Pilares e de IZA, ex-rainha da Swing da Leopoldina.
Nas redes sociais, a artista mostrou aos fãs alguns detalhes da fantasia usada na coroação. "O meu sonho de ser feliz vem de lá, sou Imperatriz Leopoldinense", comemorou Paolla. 

A atriz regressou ao posto após a despedida da Grande Rio em 2025, escola de samba em que esteve à frente dos ritmistas por sete anos. No anúncio de Paolla à frente da Swing da Leopoldina, a presidente Cátia Drumond falou sobre a chegada dela. 
"É com muita alegria e honra que a nossa escola recebe a Paolla como rainha de bateria. Tenho certeza que ela chega para somar ao nosso time, aos nossos ritmistas e principalmente à comunidade de Ramos e toda Zona da Leopoldina, que está ansiosa para abraçar e reverenciar sua nova majestade. Que ela seja muito bem-vinda e claro, muito feliz conosco", comemorou.

Saída da Grande Rio

No Carnaval de 2025, a artista se despediu da Grande Rio após cinco anos à frente da Invocada. Na ocasião, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, ela explicou que precisava dedicar o tempo dela aos compromissos de trabalho e familiares. À época, Paolla Oliveira viveu Heleninha Roitman no remake da novela "Vale Tudo". 
"Eu preciso pensar agora em redistribuir um pouquinho da minha atenção e da minha energia. Eu tenho um trabalho muito importante que eu corri atrás, que vai demandar de mim de uma maneira diferente. E eu tenho uma questão familiar, uma questão delicada familiar de saúde", afirmou. 
Após a saída dela da Grande Rio, Virginia Fonseca, 27 anos, teve um breve reinado de uma disputa de Carnaval. A influenciadora assumiu o posto de rainha em 2025 e, neste ano, esteve na Marquês de Sapucaí pela agremiação de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com o enredo "A nação do mangue", a Grande Rio ficou de fora do Desfile das Campeãs, após ficar em oitavo lugar na disputa.
Em agosto, a empresária se despediu da Invocada alegando a necessidade de se dedicar mais à família e aos negócios. Antes de deixar a escola, ela chegou a mandar mensagem para Paolla pedindo que voltasse ao posto, que agora é ocupado por Anitta. Ela foi coroada por Eloína dos Leopardos, de 80 anos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro.
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