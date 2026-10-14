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Noite das musas reúne beldades na quadra da Grande Rio
Alane Dias, Mariana Goldfarb e Adriana Bombom marcaram presença no ensaio da escola de samba
A quadra da Acadêmicos do Grande Rio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ferveu na noite de terça-feira (13) com o evento "Noite das Musas". O ensaio especial celebrou o time de beldades que desfilará pela agremiação na Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027.
Leia mais: Alane Dias segue como musa da Grande Rio
Alane Dias chamou atenção ao apostar na sustentabilidade com um figurino customizado feito de aproximadamente 4 mil anéis de latinhas de alumínio reaproveitados. Já Brunna Gonçalves esbanjou sensualidade em um body amarelo cavado.
Nomes como Adriana Bombom, Mariana Goldfarb, Jaquelline Grohalski, Luciene Santinha, Karen Lopes, Thainá de Oliveira e Eduarda Gutierrez completam o time de beldades da escola de samba e marcaram presença na quadra.
A Grande Rio levará para a Marquês de Sapucaí no Carnaval de 2027 o enredo “Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade”. O carnavalesco Antonio Gonzaga abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade. A escola de samba será a terceira a desfilar na terça-feira de Carnaval, no dia 9 de fevereiro.
Neste ano, a Grande Rio apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento manguebeat. A agremiação de Duque de Caxias conquistou o 8º lugar no Grupo Especial e ficou de fora do Desfile das Campeãs.
Nova rainha
Anitta assumiu o posto de rainha de bateria após a saída da influenciadora Virginia Fonseca. A artista foi coroada em setembro pelas mãos de Eloína dos Leopardos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro.
"Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui", afirmou na apresentação.
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