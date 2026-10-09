A Beija-Flor anunciou que, para o Rio Carnaval 2027, trará time de musas e um musoAmiChavy / Beija-Flor
O grupo é composto por Aieny Mendes, Flávia Custódio, Carla Cachoeira, Aline Souza, Raissa de Oliveira, Kloe Libanio, Sabrina Coradini, Thais Ferreira e Cassio Dias. Raissa já ocupou o posto de rainha de bateria da agremiação por 20 anos.
Até então, os cargos de musa e muso que desfilam "no chão" não existiam na Beija-Flor. A criação de tais postos busca ampliar o reconhecimento de componentes que participam do cotidiano da agremiação.
"Na Beija-Flor, a comunidade é a protagonista do nosso desfile. Por isso, nada mais justo do que reconhecer e destacar a importância dessas pessoas, todas muito atuantes e queridas pela nossa comunidade, com o cargo de musa e muso", afirmou o presidente da escola, Almir Reis.
Giovanna Lancellotti, destaque da Beija-Flor, também participou da apresentação e ajudou na entrega das faixas aos novos integrantes do time.
A noite também teve homenagens a Carolynne Mansorys, Josy Mota e Charlene Costa, que receberam agradecimentos pela dedicação à escola e pelo trabalho durante o processo de disputa do samba-enredo.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa