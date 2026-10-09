A Beija-Flor anunciou que, para o Rio Carnaval 2027, trará time de musas e um muso - AmiChavy / Beija-Flor

A Beija-Flor anunciou que, para o Rio Carnaval 2027, trará time de musas e um musoAmiChavy / Beija-Flor

Publicado 09/10/2026 13:48 | Atualizado 09/10/2026 18:57

Beija-Flor de Nilópolis terá, pela primeira vez em sua história, um grupo de musas e um muso no desfile de 2027. O time, formado exclusivamente por integrantes da comunidade, foi apresentado oficialmente na noite desta quinta-feira (8), durante a abertura da temporada de ensaios na quadra da escola.

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O grupo é composto por Aieny Mendes, Flávia Custódio, Carla Cachoeira, Aline Souza, Raissa de Oliveira, Kloe Libanio, Sabrina Coradini, Thais Ferreira e Cassio Dias. Raissa já ocupou o posto de rainha de bateria da agremiação por 20 anos.



Até então, os cargos de musa e muso que desfilam "no chão" não existiam na Beija-Flor. A criação de tais postos busca ampliar o reconhecimento de componentes que participam do cotidiano da agremiação. O grupo é composto por Aieny Mendes, Flávia Custódio, Carla Cachoeira, Aline Souza, Raissa de Oliveira, Kloe Libanio, Sabrina Coradini, Thais Ferreira e Cassio Dias. Raissa já ocupou o posto de rainha de bateria da agremiação por 20 anos.Até então, os cargos de musa e muso que desfilam "no chão" não existiam na Beija-Flor. A criação de tais postos busca ampliar o reconhecimento de componentes que participam do cotidiano da agremiação.

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"Na Beija-Flor, a comunidade é a protagonista do nosso desfile. Por isso, nada mais justo do que reconhecer e destacar a importância dessas pessoas, todas muito atuantes e queridas pela nossa comunidade, com o cargo de musa e muso", afirmou o presidente da escola, Almir Reis.



Giovanna Lancellotti, destaque da Beija-Flor, também participou da apresentação e ajudou na entrega das faixas aos novos integrantes do time.



A noite também teve homenagens a Carolynne Mansorys, Josy Mota e Charlene Costa, que receberam agradecimentos pela dedicação à escola e pelo trabalho durante o processo de disputa do samba-enredo. "Na Beija-Flor, a comunidade é a protagonista do nosso desfile. Por isso, nada mais justo do que reconhecer e destacar a importância dessas pessoas, todas muito atuantes e queridas pela nossa comunidade, com o cargo de musa e muso", afirmou o presidente da escola, Almir Reis.Giovanna Lancellotti, destaque da Beija-Flor, também participou da apresentação e ajudou na entrega das faixas aos novos integrantes do time.A noite também teve homenagens a Carolynne Mansorys, Josy Mota e Charlene Costa, que receberam agradecimentos pela dedicação à escola e pelo trabalho durante o processo de disputa do samba-enredo.

Em 2027, a Beija-Flor levará para a Avenida o enredo "Zeneida: O Sopro do Pó de Louro". A escola será a segunda a desfilar no domingo de carnaval, em 7 de fevereiro.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa