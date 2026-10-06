Karen Lopes seguirá no posto de musa da Grande Rio Reprodução/Instagram
Karen Lopes é confirmada como musa da Grande Rio: 'Meu 11º desfile'
Apresentadora seguirá no time de beldades da agremiação junto de nomes como Alane Dias e Brunna Gonçalves
Desfile
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