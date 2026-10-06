Karen Lopes seguirá no posto de musa da Grande Rio - Reprodução/Instagram

Karen Lopes seguirá no posto de musa da Grande Rio Reprodução/Instagram

Publicado 06/10/2026 14:39

Karen Lopes renovou com a Grande Rio e seguirá no posto de musa para o Carnaval de 2027. A escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, anunciou a permanência da apresentadora em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (5).

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Ela acompanhou diferentes momentos da escola e construiu sua trajetória no Carnaval ao longo de mais de uma década junto à agremiação. "São 11 anos de uma história muito especial. Vivi momentos inesquecíveis, aprendi muito dentro da Grande Rio e sou muito feliz e grata por tudo que a escola representa na minha vida. Poder continuar fazendo parte dessa história é uma alegria enorme", afirma.

Além de Karen Lopes, a Grande Rio terá outras musas conhecidas do público no Carnaval 2027. Alane Dias, Mariana Goldfarb, Adriana Bombom, Luciene Santinha e Brunna Gonçalves também estão confirmadas na agremiação.

Nova rainha

Já Anitta assumiu o posto de rainha de bateria após a saída de Virginia Fonseca. Ela foi coroada em setembro pelas mãos de Eloína dos Leopardos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro.

"Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui", declarou a cantora.

Desfile



A Grande Rio levará para Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027 o enredo “Sankofa Tabon: Os retornados da Costa do Ouro e a Estrela Negra da Liberdade”. O carnavalesco Antonio Gonzaga abordará a trajetória de africanos escravizados que retornam ao continente após conquistarem a liberdade.

Neste ano, a Grande Rio apresentou na Marquês de Sapucaí o enredo "A Nação do Mangue", em homenagem à força cultural do movimento manguebeat. A agremiação de Duque de Caxias conquistou o 8º lugar no Grupo Especial e ficou de fora do Desfile das Campeãs.

A escola de samba será a ter ceira a desfilar na terça-feira de Carnaval, 9 de fevereiro.