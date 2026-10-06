Beija-Flor retoma ensaios de comunidade nesta quinta-feiraDivulgação
A bateria também participa do ensaio sob o comando dos mestres Rodney e Plínio. Lorena Raissa, rainha de bateria, integra a programação ao lado dos intérpretes Nino e Jessica Martin.
Para o presidente da Beija-Flor, Almir Reis, o primeiro encontro representa o começo de uma etapa de preparação mais intensa para a escola.
“O início dos ensaios é sempre um momento muito especial e importante para a nossa comunidade. A partir de agora todos passam a mergulhar mais dentro do enredo, por isso tenho certeza que será uma grande noite”, afirmou.
No Carnaval de 2027, a escola de Nilópolis levará para a avenida o enredo “Zeneida: o Sopro do Pó de Louro”. O desenvolvimento do desfile ficará a cargo do carnavalesco João Vitor Araújo.
Os ensaios de comunidade serão realizados às quintas-feiras, na quadra da Beija-Flor, em Nilópolis. A entrada custa R$ 20.
Zeneida será tema do desfile em 2027
A Beija-Flor levará a história de Zeneida para a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. O desenvolvimento do enredo ficará sob responsabilidade do carnavalesco João Vitor Araújo. A proposta marca a retomada de uma personagem que já esteve ligada à história da escola, mas agora será apresentada a partir de sua própria trajetória. O novo desfile também amplia o olhar da agremiação sobre a cultura amazônica e os saberes tradicionais do Marajó, destacando a atuação de Zeneida na preservação ambiental e na transmissão de conhecimentos ancestrais.
Serviço
Início dos ensaios da Beija-Flor. Data: quinta-feira, 8 de outubro de 2026. Horário: a partir das 21h. Local: Quadra da Beija-Flor. Endereço: Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1.025, Nilópolis.
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