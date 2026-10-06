Beija-Flor retoma ensaios de comunidade nesta quinta-feira - Divulgação

Beija-Flor retoma ensaios de comunidade nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 06/10/2026 21:56

Beija-Flor de Nilópolis dá início nesta quinta-feira (8) à preparação para o Carnaval 2027. A partir das 21h, a quadra da escola recebe o primeiro ensaio de comunidade da temporada, reunindo diferentes segmentos e alas que participarão do próximo desfile.

Baianas, passistas, Velha Guarda, casais de mestre-sala e porta-bandeira e integrantes da comunidade estarão presentes na abertura dos trabalhos. Entre os destaques estão Claudinho e Selminha Sorriso, que formam um dos casais da agremiação.



A bateria também participa do ensaio sob o comando dos mestres Rodney e Plínio. Lorena Raissa, rainha de bateria, integra a programação ao lado dos intérpretes Nino e Jessica Martin.



Para o presidente da Beija-Flor, Almir Reis, o primeiro encontro representa o começo de uma etapa de preparação mais intensa para a escola.



“O início dos ensaios é sempre um momento muito especial e importante para a nossa comunidade. A partir de agora todos passam a mergulhar mais dentro do enredo, por isso tenho certeza que será uma grande noite”, afirmou.



No Carnaval de 2027, a escola de Nilópolis levará para a avenida o enredo “Zeneida: o Sopro do Pó de Louro”. O desenvolvimento do desfile ficará a cargo do carnavalesco João Vitor Araújo.



Os ensaios de comunidade serão realizados às quintas-feiras, na quadra da Beija-Flor, em Nilópolis. A entrada custa R$ 20.

Zeneida será tema do desfile em 2027



A Beija-Flor levará a história de Zeneida para a Marquês de Sapucaí no Carnaval 2027. O desenvolvimento do enredo ficará sob responsabilidade do carnavalesco João Vitor Araújo. A proposta marca a retomada de uma personagem que já esteve ligada à história da escola, mas agora será apresentada a partir de sua própria trajetória. O novo desfile também amplia o olhar da agremiação sobre a cultura amazônica e os saberes tradicionais do Marajó, destacando a atuação de Zeneida na preservação ambiental e na transmissão de conhecimentos ancestrais.



Serviço



Início dos ensaios da Beija-Flor. Data: quinta-feira, 8 de outubro de 2026. Horário: a partir das 21h. Local: Quadra da Beija-Flor. Endereço: Rua Pracinha Wallace Paes Leme, 1.025, Nilópolis.