Vila Isabel entregou croquis das fantasias para casais de mestre-sala e porta-bandeira - Divulgação / Vila Isabel

Vila Isabel entregou croquis das fantasias para casais de mestre-sala e porta-bandeiraDivulgação / Vila Isabel

Publicado 09/10/2026 12:24

Os casais de mestre-sala e porta-bandeira da Unidos de Vila Isabel conheceram os croquis das fantasias que usarão no Carnaval de 2027. As criações integram o enredo "Torto Arado: sobre a terra há de viver sempre o mais forte", inspirado no romance de Itamar Vieira Junior, desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, além da participação do pesquisador Vinicius Natal.

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"Foi uma surpresa muito boa e gratificante. Os materiais, a pesquisa e os detalhes me deixam sempre curiosa sobre o que vem por aí e como tudo será construído. No fim, é uma mistura de elementos que resulta em um conjunto muito bonito. A fantasia do casal é forte e transmite uma mensagem que conta muito sobre o enredo. Acho que conseguimos passar essa mensagem com muita força", destacou.

O mestre-sala elogiou o cuidado dos carnavalescos com a identidade do casal. "O Léo e o Gabriel têm um cuidado e um carinho enormes com a gente. Eles procuram entender nossos gostos e aquilo que combina conosco. Achei que, depois da surpresa do ano passado, eles não conseguiriam me surpreender novamente, mas superaram minhas expectativas mais uma vez. O figurino é incrível, tem muito a minha cara e a da Dandara, traduz a nossa essência e o estilo da nossa dança. Tenho certeza de que será um Carnaval maravilhoso", afirmou.

Bárbara Dionísio e Jackson Senhorinho, segundo casal, também aprovaram a fantasia. A apresentação marcará os dez anos de trajetória da porta-bandeira na escola.

"Sem dar muito spoiler sobre a fantasia, acho que ela vai ser muito especial. Estou comemorando dez anos de Vila Isabel, então será uma celebração com chave de ouro, muito emotiva e intensa. De longe, é a fantasia mais bonita que vamos usar na nossa trajetória juntos. É um momento muito especial e vamos nos preparar para representar a nossa escola da melhor forma possível", contou.

Jackson destacou a identificação com o figurino e a preparação para o desfile do próximo ano. "Me enxerguei dentro da roupa. Já me imaginei dançando e evoluindo na avenida, com todos os movimentos e as características que a fantasia pede. Agora é nos prepararmos fisicamente, artisticamente e espiritualmente para representar a nossa escola da melhor forma possível”, disse.

A Unidos de Vila Isabel será a quarta escola a desfilar no domingo, 7 de fevereiro, na Marquês de Sapucaí. A agremiação levará à Avenida uma história de ancestralidade, luta pela terra e resistência.