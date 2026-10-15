Virginia Fonseca prestigiou apresentação de Duda Freire como musa da Unidos de Vila Isabel - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca prestigiou apresentação de Duda Freire como musa da Unidos de Vila IsabelReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2026 13:05

Virginia Fonseca prestigiou a amiga, Duda Freire, que se apresentou como musa da Unidos de Vila Isabel, na noite desta quarta-feira (14). Através dos stories do Instagram a influenciadora digital mostrou registros na quadra da agremiação, localizada na Zona Norte do Rio.

fotogaleria

"Hoje o dia é todo dela. Viva nossa musa", exaltou a empresária, ao mostrar um vídeo ao lado da musa da Azul e Branco virando dose de tequila. Antes de beberem, elas fizeram o tradicional brinde em espanhol: "Arriba, abajo, al centro y adentro." A apresentação da musa contou com almofadas e drinks personalizados.

Para a ocasião, Virginia apostou em um look azul, nas cores da escola. Já a musa exibiu as curvas com fantasia feita de pedrarias. Na frente da comunidade, Duda mostrou o samba no pé. Ao compartilhar o registro do momento, a loira se declarou à amiga. "Brilha. Te amo e estarei torcendo por você."

Na mesma rede social, a morena comemorou o início da trajetória na escola de samba. "O primeiro capítulo de uma história que já nasce inesquecível", legendou a musa, na legenda da publicação. No desfile do ano passado, Duda foi destaque da Grande Rio, quando Virginia era rainha de bateria.

Virginia assumiu o posto no Carnaval 2025, após a saída de Paolla Oliveira. A trajetória da influenciadora pela escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi marcada por polêmicas. Ela deixou a coroa em agosto deste ano. Pouco tempo depois, a Grande Rio anunciou Anitta como rainha dos ritmistas comandados pelo Mestre Fafá.

A antiga majestade, no entanto, não passou a coroa para a cantora. Anitta foi coroada pelas mãos de Eloína dos Leopardos , de 80 anos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro. Em 1976, ela foi convidada pelo carnavalesco Joãosinho Trinta para ocupar à frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis uma função que ainda não existia nos moldes atuais. Naquele ano, a escola conquistou o título com o enredo "Sonhar com Rei Dá Leão".