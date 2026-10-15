Virginia Fonseca prestigiou apresentação de Duda Freire como musa da Unidos de Vila IsabelReprodução / Instagram

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Mylena Moura
Virginia Fonseca prestigiou a amiga, Duda Freire, que se apresentou como musa da Unidos de Vila Isabel, na noite desta quarta-feira (14). Através dos stories do Instagram a influenciadora digital mostrou registros na quadra da agremiação, localizada na Zona Norte do Rio.
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Virginia Fonseca apostou em look nas cores da Unidos de Vila Isabel - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca foi à apresentação de Duda Freire como musa da Vila Isabel - Reprodução / Instagram
Duda Freire foi apresentada como musa da Vila Isabel - Reprodução / Instagram
Duda Freire apostou em fantasia com pedrarias - Reprodução / Instagram
Duda Freire é musa da Unidos de Vila Isabel - Reprodução / Instagram
Virginia Fonseca prestigiou apresentação de Duda Freire como musa da Unidos de Vila Isabel - Reprodução / Instagram
"Hoje o dia é todo dela. Viva nossa musa", exaltou a empresária, ao mostrar um vídeo ao lado da musa da Azul e Branco virando dose de tequila. Antes de beberem, elas fizeram o tradicional brinde em espanhol: "Arriba, abajo, al centro y adentro." A apresentação da musa contou com almofadas e drinks personalizados.
Para a ocasião, Virginia apostou em um look azul, nas cores da escola. Já a musa exibiu as curvas com fantasia feita de pedrarias. Na frente da comunidade, Duda mostrou o samba no pé. Ao compartilhar o registro do momento, a loira se declarou à amiga. "Brilha. Te amo e estarei torcendo por você."
Na mesma rede social, a morena comemorou o início da trajetória na escola de samba. "O primeiro capítulo de uma história que já nasce inesquecível", legendou a musa, na legenda da publicação. No desfile do ano passado, Duda foi destaque da Grande Rio, quando Virginia era rainha de bateria.
Virginia assumiu o posto no Carnaval 2025, após a saída de Paolla Oliveira. A trajetória da influenciadora pela escola de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi marcada por polêmicas. Ela deixou a coroa em agosto deste ano. Pouco tempo depois, a Grande Rio anunciou Anitta como rainha dos ritmistas comandados pelo Mestre Fafá.
A antiga majestade, no entanto, não passou a coroa para a cantora. Anitta foi coroada pelas mãos de Eloína dos Leopardos, de 80 anos, considerada uma das pioneiras do posto de rainha de bateria no Carnaval brasileiro. Em 1976, ela foi convidada pelo carnavalesco Joãosinho Trinta para ocupar à frente da bateria da Beija-Flor de Nilópolis uma função que ainda não existia nos moldes atuais. Naquele ano, a escola conquistou o título com o enredo "Sonhar com Rei Dá Leão".
"Eu estou tão emocionada. Hoje tem tantos anos que eu não canto em Caxias e voltar está sendo uma emoção. Agradeço o apoio da comunidade que está aqui sempre e, para mim, sempre sonhei, como qualquer menina do subúrbio do Rio, estar nesse lugar. E só posso estar nesse lugar se a comunidade estiver feliz com a minha presença aqui", disse a cantora, na ocasião. Paolla, por sua vez, assumiu o mesmo posto na Imperatriz Leopoldinense.